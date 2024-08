Un Posto al Sole, interruzione da Rai: annunciato lo stop definitivo della soap più longeva | Ecco perché e cosa cambierà

La Rai ferma Un Posto al Sole definitivamente e i fan della serie restano allibiti. Il motivo e il palinsesto futuro.

Una delle serie televisive 100% Made in Italy più longeve di sempre non verrà trasmessa dalla Rai e questo ha scombussolato parecchio i moltissimi fan del programma. Un Posto al Sole ha subito l’arresto definitivo da parte delle rete e ora ci si domanda che cosa metteranno al posto del consueto appuntamento.

Un Posto al Sole è una soap opera italiana che va avanti da ben 28 anni e gli amanti di questa trasmissione non si sono mai persi un appuntamento, rigorosamente su Rai 3 alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Tuttavia, ogni cosa ha una sua fine e anche se ci allieta e ci diverte, dobbiamo essere pronti per un dirle addio.

La Rai ferma UPAS ma, per fortuna dei suoi moltissimi fan, non si tratta di uno stop irreversibile e prolungato nel tempo ma soltanto di un giorno in cui non andrà in onda. Infatti, giovedì 22 agosto la serie tv non andrà in onda ma i seguaci di UPAS possono stare tranquilli dato che venerdì 23 agosto andrà in onda un doppio appuntamento.

In questa penultima settimana di agosto stiamo notando come le puntate di UPAS non siano il continuo della trama principale, bensì si tratta delle Storie di Un Posto al Sole 2. Questi appuntamenti speciali sono le migliori avventure accadute in questa stagione e, attendendo la nuova, ci immergiamo nei ricordi.

Le Storie di Un Posto al Sole

Dal momento che gli abitanti del palazzo Palladino sono partiti tutti per le ferie estive, in portineria non ritroviamo Raffaele, come al solito, ma Rosa. Tuttavia, la portinaia non sarà del tutto da sola perché con ci saranno anche Manuel, Marika, Rossella, Roberto e Pino che, senza remore, farà una corte spietata a Rosa.

Mercoledì 21 agosto verrà raccontato il ritorno di fiamma tra Niko e Valeria che, dopo diversi anni trascorsi altrove, tornerà in città. Tuttavia, lo sappiamo: per un amore che nasce, ne muore un altro e, infatti, vedremo come Manuela soffrirà a causa della fine della sua relazione con Niko. Giovedì 22, come detto, non ci sarà nessun appuntamento con UPAS ma recuperiamo venerdì 23 agosto.

Il doppio appuntamento

Venerdì prossimo ci saranno gli ultimi due episodi dedicati alle Storie di Un Posto al Sole e vedremo Rossella colpita da una pallonata in testa lanciata (per sbaglio) da Manuel. Dopo che il giovane si scuserà con Rossella, i due decisono di andarsi a prendere un gelato insieme. Questo sarà il momento ideale per ricordare tra la storia tra Rossella e Nunzio.

Dopo aver ripercorso con la memoria la relazione tra Rossella e Nunzio, Rosa avviserà Manuel che è tempo di ritornare a casa, dal momento che le vacanze estive sono finite e Raffaele tornerà a svolgere il suo solito lavoro, ovvero quello di portinaio. La nuova stagione di Un Posto al Sole comincerà lunedì 26 agosto, sempre su Rai 3 e sempre alle 20.50 dal lunedì al venerdì.