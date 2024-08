Squid Game 2, il trailer di cui non sei pronto: Netflix alza l’asticella nelle nuove immagini | Oltre lo splatter

L’attesa è finalmente finita, tieniti pronto perché il gioco mortale firmato Netflix tornerà presto a far tremare i cuori

Squid Game, la serie fenomeno globale che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, è pronta a farci rivivere l’emozione di un gioco spietato dove la posta in gioco è la vita. Il trailer della seconda stagione è già fuori.

Un nuovo capitolo si apre, ricco di misteri e colpi di scena, che ci porterà ancora più in profondità nell’oscuro mondo creato da Hwang Dong-hyuk. I concorrenti, spinti dalla disperazione e dalla promessa di un’enorme vincita, si troveranno nuovamente a sfidare la morte in una serie di prove sempre più pericolose e intricate.

In questo mondo oscuro, ambientato in un futuro non troppo lontano, persone indebitate e disperate vengono invitate a partecipare a un misterioso gioco con un premio in denaro altissimo. Ma quello che sembra un’opportunità per cambiare vita si rivela presto una trappola mortale, dove i concorrenti dovranno affrontare una serie di prove sempre più pericolose e crudeli. Chi riuscirà a sopravvivere e a portare a casa il premio nella seconda stagione?

Quando esce?

La seconda stagione di Squid Game debutterà su Netflix il 26 dicembre 2024 ed è stata annunciata dal nuovo trailer pubblicato nelle ultime ore. L’appuntamento per i fan è a Lucca Comics & Games per l’anteprima mondiale, un’occasione unica per vivere l’emozione della serie in anteprima in compagnia del regista e di alcuni attori. La seconda stagione della serie tv Netflix promette di essere ancora più intensa e avvincente del suo predecessore come si evince dal trailer che non manca di scene molto crude, in linea con l’anima della serie.

Nuovi concorrenti, altrettanto disperati e determinati, si troveranno a fronteggiare sfide sempre più intricate e letali. I fan della serie potranno ritrovare alcuni volti noti e scoprire nuovi personaggi che daranno vita a dinamiche inaspettate. Netflix ha confermato che la seconda stagione di Squid Game sarà solo l’inizio di un epico finale. La terza e ultima stagione, prevista per il 2025, metterà la parola fine a questa saga avvincente, lasciandoci con un ricordo indelebile.

Un gioco multiplayer da non perdere

In attesa delle nuove puntate, potremo immergerci nell’universo di Squid Game grazie a un gioco multiplayer dedicato. Preparatevi a sfidare amici e avversari in enigmi mortali e prove adrenaliniche, proprio come i concorrenti della serie. Il lancio è previsto entro la fine dell’anno, in concomitanza con l’arrivo della seconda stagione della serie.

L’atmosfera del gioco multiplayer sarà sicuramente cupa e inquietante, in linea con lo stile della serie. Grafica e sound design saranno curati nei minimi dettagli per immergerci completamente nell’universo di Squid Game. È molto probabile che verranno riproposte alcune delle prove più iconiche della serie, come il gioco del calamaro, il tiro alla fune e il ponte di vetro.