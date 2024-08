Serie Tv da vedere, su Amazon Prime c’è una serie horror che ti farà urlare: l’odio e la paura ti schiacceranno | Non puoi perderla

Su Amazon Prime c’è un’incredibile serie horror che farà urlare dalla paura: i dettagli relativi a una delle serie televisive più amate del momento.

Una serie tv che sta lasciando i telespettatori immobili davanti allo schermo della televisione è disponibile su Amazon Prime Video.

La piattaforma di contenuti ha messo a disposizione una serie davvero inquietante.

Terrore e paura stanno sconvolgendo gli animi degli spettatori. Ma di cosa parla la serie tv?

Ora vi sveliamo qualche curiosità sulla serie tv più in voga del momento.

La serie tv più in voga al momento disponibile su Amazon Prime: le curiosità sulle inquietanti puntate

Them (Loro nella traduzione italiana) è una serie televisiva statunitense creata da Little Marvin e prodotta da Lena Waithe. La serie ha debuttato su Prime Video il 9 aprile 2021. Acclamata dalla critica, Them mescola la paura del soprannaturale alle barbarie razziali.

Produzione Amazon Original, Them affronta da una prospettiva particolare la segregazione degli afroamericani negli Stati Uniti. Them è una miniserie antologica horror che richiama nella struttura American Horror Story. Di seguito riportiamo le informazioni sulla trama, il cast e altre curiosità e aneddoti su Them.

Cast, produzione, trama e curiosità sulla serie tv Amazon Prime Them

Ambientata nel 1953, Them segue la storia di una famiglia afroamericana che, durante la seconda grande migrazione, si trasferisce dalla Carolina del Nord a Compton nella contea di Los Angeles. Il quartiere, abitato interamente da bianchi, non è il luogo ideale per la tranquilla famiglia appena trasferitasi. La loro casa si trasforma in poco tempo nell’epicentro di forze del male, mentre gli abitanti del quartiere cercano di cacciare i nuovi vicini di casa.

Co-prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios, Them ha sia elementi in comune con AHS – Murder House, sia con Lovecraft Country, La terra dei demoni. La serie tv Amazon Prime è stata accostata anche al film Us di Jordan Peele, che affrontano il tema razziale in declinazioni horror-psicologiche. Creata e prodotta da Little Marvin insieme agli executive producer Lena Waithe, la serie ha riscosso recensioni positive della critica. La prima stagione, con il sottotitolo Covenant, è composta da dieci episodi che durano 50 minuti l’uno. Nel cast spiccano l’attrice Deborah Ayorinde (Luke Cage e Harriet), Ashley Thomas (Top Boy), Shahadi Wright Joseph (Us – Noi), Melody Hurd (Trick), Alison Pill (Scott Pilgrmi vs. the World), Ryan Kwanten (True Blood) e Percy Hynes White (The Gifted).