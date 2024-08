Giulia Stabile, beccata in pieno con il famosissimo: adesso non può più nascondersi | Che bella coppia

La ballerina di Amici è stata paparazzata con un lui davvero famoso e bramato da molte persone. Impossibile nasconderlo ancora.

La ballerina professionista del talent show di Canale 5 più amato di sempre è sulla bocca di tutti per via di un’indiscrezione a dir poco pazzesca. Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici e adesso nel programma ha il ruolo di ballerina professionista ma in questi giorni sta facendo parlare di sé per ben altri motivi.

Poco tempo fa, la Stabile è stata colta in flagrante con uno dei personaggi di spicco di questi ultimi tempi e pare proprio che l’intesa sia più che vincente. I fan della ballerina non pensavano che Giulia potesse fare coppia con questo personaggio tanto famoso quanto amato, ma sembra che l’opinione generale fosse errata.

La foto che sta girando sul web e che è diventata virale in un nanosecondo è inequivocabile e mostra la realtà dei fatti. Un vero e proprio colpo di scena che potrebbe creare la coppia dell’anno del piccolo schermo. Giulia Stabile trascorre la maggior parte del suo tempo a fare prove di danza e a impegnarsi al massimo, ma pare che nei momenti liberi si concede anche dell’altro.

Questa nuova accoppiata sta facendo impazzire il popolo del web che ha già pianificato il loro futuro e li ha già immaginati durare nel tempo. Dopo la circolazione di questo scatto, ormai è evidente la loro intesa ed è inutile continuare a negarla perché tutti hanno capito che cosa sta succedendo.

Giulia Stabile e il lui famosissimo

Per chi stesse chiedendo chi è questo lui tanto noto quanto amato e non ha ancora visto circolare la foto in giro per il web, il mistero ve lo sveliamo qui e ora. Si tratta del cantante Lazza e del fatto che lui e Giulia Stabile potrebbero aver formato da poco tempo una coppia inaspettata. Ovviamente, si sta parlando di una coppia lavorativa e non di una sentimentale.

Sia Giulia che Lazza sono impegnati dal punto di vista romantico ma da quello professionale, si possono formare svariate coppie inedite per lavorare ad un progetto unico. La foto che ha fomentato i dubbi su una loro possibile collaborazione è apparsa identica sia su profilo Instagram del cantante che della ballerina e si tratta di una statua di un toro ricoperta di vernice rossa.

Collaborazioni musicali

Il post in questione non solo include l’immagine di una statua di un toro ma è anche corredata di una emoticon di un CD. Probabilmente significa che Lazza sta lavorando al suo nuovo album e Giulia Stabile sta curando la coreografia del ballo e, forse, ci sarà anche lei. Dal momento che nessuno dei due ha smentito o confermato la cosa, è ancora tutto avvolto nel mistero.

Non sarebbe la prima volta che Giulia Stabile collabora con un collega cantante e, infatti, poco dopo l’uscita del brano Che t’o dic a’ fa, Angelina Mango ha svelato che era stata proprio la ballerina professionista di Amici ad aver curato la coreografia del suo video. Inoltre, la Stabile ha rivelato di essersi dedicata ai balli nel nuovo pezzo di Sarah Toscano, Roulette.