Grande Fratello, “Mi viene da vomitare”: dopo i primi nomi certi scoppia il caos | Volano stracci ancora prima che inizi

La casa più spiata d’Italia non è ancora sotto i riflettori ma è già un vulcano in eruzione. Sembra che quest’anno il trash sia già servito, e siamo solo all’antipasto.

Il Grande Fratello è alle porte e, come ogni anno, il programma promette colpi di scena e polemiche. Ma quest’anno il caos sembra essere scoppiato ancor prima dell’inizio ufficiale.

Con i primi nomi dei concorrenti confermati, sui social network si stanno scatenando reazioni contrastanti e accuse reciproche. “Mi viene da vomitare”: questa è solo una delle tante espressioni forti che stanno trapelando dai primi rumors sui concorrenti.

Prima ancora di varcare la soglia della casa, i futuri coinquilini si stanno già scontrando in una battaglia mediatica senza esclusione di colpi.

Le polemiche

La nuova edizione del reality show più spiato d’Italia debutterà su Canale 5 lunedì 16 settembre e a condurre, ancora una volta sarà Alfonso Signorini. Ad affiancarlo nei due appuntamenti settimanali (lunedì e giovedì sera) ci saranno i due volti noti Cesara Buonamici, nei panni di opinionista, e Rebecca Staffelli, nei panni di commentatrice social. Questa nuova edizione comincia già con il botto, quando Davide Maggio ha svelato i primi nomi dei concorrenti che hanno già firmato il contratto per il Grande Fratello 2024 il pubblico è andato su tutte le furie.

I social network sono impazziti dopo la rivelazione dei nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come i partecipanti scelti non siano abbastanza famosi per garantire il successo del programma. “Questo anno non lo voglio guardare, mi viene da vomitare” o “Per fortuna non si chiama più Grande Fratello Vip” sono solo alcuni dei migliaia di commenti lasciati dal pubblico sui social.

Chi saranno i concorrenti?

Tra i concorrenti confermati, che hanno indignato i telespettatori, spiccano nomi come l’ex voce dei Gazosa Jessica Morlacchi, il fascinoso Iago Garcia, già amatissimo dal pubblico di Il Segreto e l’iconica Clarissa Burt, attrice americana già vista in gara a La Talpa e all’Isola dei famosi. Ma non solo: anche Clayton Norcross, star di Beautiful, entrerà a far parte del cast e non mancheranno volti noti al mondo del ballo e dello spettacolo, come Enzo Paolo Turchi e Ilaria Galassi, ex protagonista di Non è la Rai.

Faranno parte della casa più spiata d’Italia anche le influencer Giulia Mannucci e Helena Prestes, ex naufraga all’Isola dei famosi. Un mix di esperienze e personalità diverse che promette di rendere questa edizione indimenticabile. A questi nomi andranno aggiunti quelli delle new entry, selezionate attraverso i casting, che porteranno una ventata di freschezza nella casa.