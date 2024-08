Lorella Cuccarini, la diagnosi è delle peggiori: il brutto male è entrato nella sua vita | Operazione d’urgenza

Una notizia tremenda ha sconvolto la vita di Lorella Cuccarini, deve fare i conti con il male peggiore. Shock generale.

Una delle figure storiche dello spettacolo televisivo che ha saputo intrattenere il pubblico con canto, ballo, varietà e divertimento è senza dubbio Lorella Cuccarini. Questa icona degli anni ’80 è entrata nel cuore degli italiani proprio in quel periodo con i suoi canti e le sue coreografie che ancora oggi vogliamo imparare.

Il successo è sempre stato in crescita e da pochi anni Lorella Cuccarini è anche coach di ballo nel talent show Amici condotto da Maria De Filippi. Una presenza che ha fatto salire ancora di più lo share e l’apprezzamento del pubblico verso questo programma ma forse tutto potrebbe finire a breve. Due motivi in particolare, uno che riguarda la sua salute fisica e l’altro un’offerta di lavoro.

Da qualche tempo, infatti, si vocifera che la Cuccarini potrebbe dire addio al talent di Canale 5 per un nuovo progetto in Rai. È diverso tempo che la rete ‘nemica’ di Mediaset sta facendo la corte a Lorella Cuccarini e adesso tutti si chiedono se la professionista farà parte della nuova edizione 2024/2025 oppure tradirà Maria De Filippi e se ne andrà in Rai.

TvBlog ha fatto girare l’indiscrezione di un suo possibile voltafaccia verso la Rai che starebbe organizzato una trasmissione in suo onore per celebrare i 40 anni di carriera della Cuccarini. Il suo esordio è avvenuto con Fantastico nel 1985 e nel 2025 la Rai vorrebbe mandare in onda uno show celebrativo chiamato Fantastica.

Lorella Cuccarini tradirà?

Avendo scoperto questa volontà della Rai di celebrare, e di rubare, Lorella Cuccarini a Maria de Filippi, in molti si stanno chiedendo se la coach accetterà o meno l’offerta. La risposta l’abbiamo da Blogo che afferma che la Cuccarini farà parte dell’edizione 2024/2025 di Amici perché le prime serate in Rai saranno solo una breve parentesi.

Un momento davvero pieno di successo che, però, viene spezzato da una tremenda notizia che riguarda la donna in prima persona. Una diagnosi medica che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire e che, quando arriva, ti distrugge dentro. Lorella Cuccarini si vede costretta ad affrontare uno dei mali peggiori a questo mondo, il tumore, e ad essere operata con estrema urgenza.

Lorella Cuccarini e il suo male

Scoprire di avere un tumore è un momento devastante per chiunque, che distrugge qualunque piano una persona avesse progettato nella sua vita. Lorella Cuccarini adesso lo sa perché il male ha colpito anche lei, inesorabile ed inaspettato. La sua vita è costellata di momenti meravigliosi e felici ma ci sono stati anche momenti tremendi e oscuri che sembravano non finire mai.

Uno di questi è stato quando nel 2002 la Cuccarini ha scoperto di avere un tumore alla tiroide, una notizia che l’ha sconcertata ma allo stesso tempo le ha permesso di diventare ancora più forte e resiliente. Adesso Lorella Cuccarini è in perfetta salute e forma fisica ma è stato possibile grazie a cure specifiche e un’alimentazione sana e genuina.