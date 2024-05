Lorella Cuccarini, contratto strappato in Mediaset: dopo gli accadimenti è stata fatta fuori | Situazione troppo grave

Una brutta cacciata da Mediaset, per Lorella Cuccarini contratto strappato dopo gli accadimenti gravissimi.

Periodo particolare per la nostra Lorella nazionale: sembra che in arrivo ci siano diversi cambiamenti e potrebbe andare via addirittura da Mediaset. E’ chiaro che questo non è un momento facile per la televisione che si ritrova a dover rinnovare i proprio palinsesti e mandare praticamente in “pensione” alcuni storici conduttori.

Vedasi la situazione di Barbara D’Urso o il caos che il cambio vertici Rai sta influenzando tutto il servizio pubblico, comportando la fuga di storici presentatori come dapprima Fabio Fazio e poi anche Amadeus. Comunque, la ballerina è ospite insieme ad Emanuel Lo nei salotti di Silvia Toffanin, un’occasione importante per parlare, insieme al suo collega professore di Amici, della semifinale di Amici.

Infatti, attualmente la donna è impegnatissima con il suo ruolo di docente e guida per i suoi alunni, in procinto di uscire dal programma anche se solo uno sarà il vincitore. Ma quale sarà, invece, il futuro della grande ballerina e cantante italiana dopo la semifinale e finale del talent show di Canale 5?

Intanto, ripercorriamo un po’ quella che è la sua strabiliante carriera: ha iniziato come ballerina, ha conquistato il pubblico con il suo talento eclettico sia in televisione che a teatro. Ha brillato in programmi come “Fantastico” e “Buona Domenica”, dimostrando una versatilità straordinaria che le ha permesso di spaziare tra musica, danza e recitazione. Icona degli anni ’80 e ’90, ha sempre mantenuto un forte legame con il suo pubblico attraverso spettacoli emozionanti e coinvolgenti.

Il programma “La notte vola”

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che la Cuccarini ha condotto un programma diversi anni fa che prendeva il titolo dalla sua hit più conosciuta “La notte vola”. Questo show estivo proponeva competizioni tra le leggende della musica italiana, con artisti come i Ricchi e Poveri, Alan Sorrenti, Tullio De Piscopo e altri ancora. Un’esperienza che ha aggiunto un’altra sfumatura al suo ricco bagaglio professionale.

La notte vola è stato un varietà con un discreto successo andato in onda nel 2001: tuttavia, nonostante avesse degli spunti innovativi non ha goduto di molta fortuna. Infatti una delle prime puntate dello show è stata trasmessa pochi giorni dopo l’attacco dell’11 settembre e per questo proprio Lorella è stata costretta a specificare che l’episodio era stato registrato prima dell’attentato, per giustificare il clima allegro dello show.

Il futuro della Cuccarini

Non è ben chiara la reale motivazione ma dopo quella stagione, “La notte vola” è stata tolta dai palinsesti, ma Lorella Cuccarini ha continuato il suo cammino diventando una figura di spicco nei programmi di Mediaset. Attualmente è una delle coach di canto più apprezzate nel talent show “Amici” di Maria De Filippi.

Grazie alla sua vivacità e dedizione, accompagna i giovani talenti lungo il percorso verso il successo, offrendo loro supporto e guida. Oltre ad essere una figura di riferimento degli anni ’80 e ’90, Lorella Cuccarini continua a ispirare le generazioni successive, mantenendo viva la sua eredità di talento e dedizione allo spettacolo.