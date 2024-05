Dario Cassini, il terribile incidente lo ha portato via: per il naufrago un dolore devastante | Lo ha perso per sempre

Terribile incidente, per Dario Cassini una perdita impossibile da colmare, come il terribile dolore che gli si è aperto dentro.

Nella puntata di lunedì 13 maggio dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Vladimir Luxuria ha comunicato al suo pubblico che tre nuovi naufraghi sarebbero sbarcati in Honduras. Uno dei comici partenopei dell’era moderna ha deciso di partecipare al reality più tosto di Canale 5, ovvero Dario Cassini.

L’uomo ha preso parte a diversi programmi televisivi incentrati, nella maggior parte dei casi, sulla comicità come, ad esempio, Zelig e Colorado. Ma Cassini è arrivato sull’Isola portando più dolori che gioia e, infatti, ha scagliato ‘la maledizione dell’Isola’ su quattro concorrenti che non potevano partecipare ad una prova ricompensa con premio del cibo.

Un ottimo modo per iniziare la sua avventura sull’isola: togliere il cibo ai naufraghi concorrenti e rivali. Tuttavia, è stato lo spirito dell’Isola ad imporglielo e, quindi, Dario Cassini è stato costretto a seguire il gioco. D’altronde, un uomo che ha fatto del divertimento e della comicità la sua ragione di vita sa anche stare al gioco del reality.

Purtroppo, però, l’esistenza di Cassini non è tutta sorrisi e feste ma anche lui ha avuto dei periodi davvero bui in passato. L’uomo ha subito una perdita incolmabile a causa di un gravissimo incidente che lo ha segnato per tutta la sua vita. Il dolore implacabile lo tormenta ogni giorno e lui stesso sa bene che non c’è nessun rimedio per eliminarlo o attenuarlo.

Il dramma di Dario Cassini

Qualche tempo fa, l’attore comico ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino durante la quale ha parlato a cuore aperto della tragedia che lo ha toccato in prima persona e che gli ha lasciato un segno indelebile nel suo animo. Stiamo parlando di un terribile incidente che è successo quando Dario aveva solo tre anni.

Dato che era molto piccolo, i ricordi di Cassini sono pochi e più passa il tempo, più diventano nebulosi. Tuttavia, l’attore si è sforzato a parlare di uno dei suoi momenti di vita peggiori mai superati. Si tratta del terribile incidente stradale che ha avuto un tragico epilogo per suo padre, Raffaele Cassini.

La morte del padre

Raffaele Cassini era medico di medicina generale, perito, esperto di previdenza ed ex ufficiale dell’esercito ed è scomparso a seguito di un gravissimo incidente stradale. Dario ha raccontato che al momento della morte del padre aveva solo tre anni ma si ricorda bene come sua madre, incinta del quarto figlio, sia stata una donna coraggiosa ed altruista che ha pensato sempre prima ai suoi figli.

Dario Cassini ha ammesso che la figura del padre gli è mancata per tutta la sua vita ma di certo non può incolpare l’uomo, dato che è scomparso per causa di forze maggiori. Tuttavia, l’attore è cresciuto senza una figura paterna accanto e molto spesso ancora oggi si domanda se effettivamente gli sia mancato qualcosa dato che non sa che cosa significhi avere un padre.