Emanuele Lo, ha chiuso con Giorgia dopo 20 anni: ha perso la testa per la giovanissima | Il Professore è impazzito per lei

Emanuele Lo ha perso la testa per la giovanissima, dopo 20 anni di amore con Giorgia la abbandona per stare con lei.

Il bellissimo e talentuoso professore di Amici di Maria De Filippi, Emanuel Lo, ospite nell’ultima puntata a Verissimo, sembra abbia perso al testa per una “tutta curve”. L’uomo che ha sostituito già dal 2022 Veronica Peparini come docente nella scuola di Amici, non si nasconde più e dopo vent’anni i amore con Giorgia ormai non si nasconde più.

I due si sono conosciuti tanti tempo fa, quando Emanuel era nel corpo di ballo di Giorgia, già cantante di fama nazionale. Il loro è stato un colpo di fulmine che si è trasformato presto in un amore sincero e duraturo: infatti, Giorgia ed Emanuel sono diventati genitori di Samuel nel 2010. Nonostante tante difficoltà affrontate insieme, cosa sarà successo ad una delle coppie più glamour dell’intrattenimento italiano?

Intanto, Emanuel è stato invitato nei salotti di Silvia Toffanin insieme a Lorella Cuccarini, in primis per parlare dell’imminente semifinale di Amici e per raccontare il livello di preparazione dei suoi alunni, pronti per far fronte alle intemperie del mondo dello showbusiness là fuori.

Che questa sia stata un’occasione per parlare anche delle sua vita privata? La Toffanin si sa, è una conduttrice che sa toccare le corde dell’anima e che sa tirar fuori, con discrezione il vissuto del suo ospite. In questo caso potrebbe succedere che Emanuel spieghi veramente tutta la verità. Pare, infatti, che le sue attenzioni ora siano rivolte a qualcun altro: è incredibile per quanto è giovane.

La nuova passione di Emanuel Lo

La verità è che, sebbene Emanuel e Giorgia abbiano attraverso momenti di crisi profonda fino anche a lasciarsi per quasi un anno, i due artisti ora sono una coppia a tutti gli effetti e una famiglia unita da vent’anni. Emanuel, tuttavia, oltre ad amare Giorgia, il figlio Samuel e la danza si è appassionato anche a qualcos’altro. Stiamo parlando delle macchine ed in particolare di una, La Tesla.

Di non molto tempo fa è il post in cui mostra fiero il suo ultimo acquisto, un Tesla appunto, corredato dalla scritta “Ecosostenibilità”. In effetti, La Tesla si distingue per essere totalmente a emissioni zero, dimostrando così un notevole vantaggio in questo settore e confermando il suo primato nell’ambito della sostenibilità.

I commenti del web

Comunque, i commenti degli utenti del web sotto a questo post sono stati di diversa natura: c’è chi ha apprezzato il suo impegno per contribuire alla diminuzione delle emissioni e che chi invece ha trovato il modo di criticarlo. Infatti, qualcuno ha scritto: “Ecosostenibilità, ma poco sostenibile economicamente” ma prontamente Emanuel ha risposto: “In quel caso devi parlare con Tesla, io non c’entro niente”.

Insomma, come ogni cosa sui social anche il più semplice dei post e la più genuina delle immagini crea dibattito. Comunque una cosa è certa: la passione per i motori e le macchine resta per Emanuel Lo ma quella per la sua Giorgia ed il suo lavoro è ancora più forte.