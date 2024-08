Greta Rossetti, “Te lo avevo detto” arriva la conferma dalla persona vicina alla coppia: quello che è successo è gravissimo

Sembra che l’amore sia finito tra i due ex gieffini Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Gli indizi e le testimonianze sono tante.

L’amore nato sotto le luci del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi è messo a dura prova. Gli indizi social lasciati da Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno alimentato i sospetti di una possibile crisi sentimentale.

I fan della coppia, nata nell’ultima edizione del reality, sono in trepidante attesa di capire se i due siano ancora insieme.

Ogni like, ogni commento, ogni foto dei due viene analizzata con la lente d’ingrandimento, alla ricerca di indizi sulla loro relazione. Ma cosa starà succedendo veramente tra i due ex gieffini?

È davvero finita?

Le vacanze estive di solito cementano le coppie, ma per i due ex protagonisti del Grande Fratello sembra essere stato tutto il contrario. Mentre lui si rilassava sulle spiagge paradisiache di Bali, in compagnia di Andrea Maestrelli, ex coinquilino della casa più spiata d’Italia, lei ha preferito il clima più familiare di Jesolo. L’assenza di foto di coppia su entrambi i profili, le vacanze separate e, soprattutto, il silenzio assordante sui social fanno pensare che qualcosa si sia incrinato nel loro rapporto.

Gli ultimi scambi di like e commenti risalgono ad aprile, un’eternità nel mondo dei social media. A far sorgere ulteriori interrogativi è anche la scelta di rimuovere vecchie foto di coppia dai rispettivi profili. Un gesto che, seppur piccolo, non passa inosservato agli occhi dei fan più attenti. E ancora, un dettaglio che non è passato inosservato e la presenza di una ragazza misteriosa nelle stories di Sergio durante la vacanza. Da quando il video ha iniziato a circolare su Ig i sospetti sono aumentati e addirittura, i più attenti, hanno notato che Greta ha smesso di seguire Sergio. Sarà una semplice coincidenza o un segnale inequivocabile di una rottura imminente?

Una nuova crisi

Hreta, poco prima di togliere il “follow”, nel rispondere a una fan che le ha domandato quando si può capire che una storia d’amore è terminata ha risposto: “Quando non ci sono più passioni in comune, quando non c’è più dolcezza e attenzioni. Ma soprattutto quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da

solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te”. Pur non nominando Sergio queste parole sembrano riferirsi esattamente a lui.

Le vacanze estive, con le loro lunghe giornate e le occasioni di confronto, hanno messo a nudo le fragilità della coppia facendoli ricadere probabilmente in una nuova crisi. I fan, ormai abituati ai loro tira e molla, si chiedono se questa volta la storia sia davvero giunta al termine.