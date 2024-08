Endless Love, anticipazioni drammatiche: a Nihan succede il peggio | Un trauma che non supererà

La tensione è alta e l’ansia per Nihan salirà alle stelle. La giovane dovrà fare i conti con un trauma devastante.

Endless Love è una serie televisiva turca che sta conquistando sempre più il pubblico italiano per via della sua storia avvincente e i suoi personaggi tanto carismatici quanto intricati in vicende di diverso tipo. La serie tv va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 ma il prossimo 30 agosto ci sarà una novità.

Infatti venerdì 30 agosto non solo ci sarà la puntata del primo pomeriggio ma verrà mandata in onda anche una puntata in prima serata. In altre parole, venerdì prossimo avremo una doppia dose di Endless Love che soddisferà la curiosità dei fan che stanno scoprendo dalle anticipazioni che accadrà di tutto.

Negli episodi prossimi, Nihan dovrà affrontare una delle sue situazioni peggiori ma lei non sarà l’unica a passare ‘un brutto quarto d’ora’ perché i colpi di scena investiranno anche gli altri protagonisti. Questa settimana andrà a concludersi con delle puntate davvero scioccanti per i fan della serie.

La puntata di giovedì racconta il piano machiavellico di Emir nei confronti di sua moglie: l’uomo si mette d’accordo con un dottore per costringere Nihan ad abortire senza che la giovane se ne renda conto. Nihan viene sedata e mentre è svenuta, il medico la prepara per l’operazione ma un attimo prima Emir cambia idea.

Un dolore in comune

Mentre Nihan soffre per un motivo devastante rilegato all’universo femminile, suo fratello gemello è un’altra situazione di sofferenza e tormento. Ozan è ancora in prigione e le sue condizione mentali non stanno migliorando affatto, anzi: sembrano peggiorare sempre di più. Un trauma sdoppiato che attanaglia i gemelli Sezin e li fa soffrire senza remore.

La famiglia Sezin è fortemente preoccupata per Ozan, così come lo è sua moglie Zeynep, che però non trova sostegno dal fratello Kemal. Quest’ultimo, infatti, non crede alle parole di Zeynep e alla sua preoccupazione per Ozan. Durante una sorta di interrogatorio, Kemal capisce che sua sorella non gli sta dicendo tutta a verità su Emir e decide di agire.

Una scoperta scioccante

Kemal richiede l’assistenza di un hacker per poter leggere i messaggi che Zeynep ed Emir si sono scambiati e in questo modo scopre che sua sorella e il suo peggior nemico avevano una relazione clandestina. Nel frattempo, Emir decide che è il momento di eliminare Soydere e ordina a Tufan di ucciderlo. Kemal pretende che Zeynep gli confessi la sua relazione con Emir e questo lo spinge ad andare direttamente dal suo nemico. Tuttavia Kemal non sa che Emir aveva già ordinato a Tufan di ucciderlo e il marito di Nihan si ritroverà in fin di vita.

Lo scontro farà finire Emir in ospedale per essere operato d’urgenza e Ozan, ancora in carcere, riceve un pacco anonimo con delle foto che mostrano sua moglie ed Emir che si baciano. Dopo l’attacco ad Emir, Kemal finisce in tribunale dove lo raggiunge Nihan per testimoniare contro di lui e l’ingegnere viene condotto in prigione in attesa del processo.