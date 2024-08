Endless Love, anticipazioni: cuori infranti che non potranno essere aggiustati | La protagonista perde tutto

Gli avvenimenti futuri metteranno in ginocchio la protagonista della serie tv turca e il pubblico adorante sta col fiato sospeso.

Endless Love è una serie televisiva turca che sta appassionando moltissimi telespettatori italiani che non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà ai personaggi e come le loro storie si intrecceranno insieme. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 e queste puntate di agosto sono piene di colpi di scena.

I fan della serie sono in trepidazione per scoprire che cos’altro accadrà ai protagonisti e le anticipazioni ci rivelano delle grandi e dolorose delusioni. Ozan e Zeynep faranno di tutto per poter riuscire a convincere Emir a dare loro una mano per scappare e alla fine l’uomo accetterà ma ad una sola condizione: Nihan non dovrà mai scoprire che li sta aiutando a fuggire.

Nel frattempo, Kemal si recherà da Asu e anche se l’uomo continuerà ad affermare il suo immenso amore per la pittrice, le farà una dichiarazione talmente sconvolgente e scioccante che scombussolerà per sempre la vita sia di lui che di lei. La ragazza sarà felicissima delle parole di Kemal ma non sa che Emir sarà in ascolto per tutto il tempo e deciderà di distruggerle l’esistenza.

Emir saprà come sfruttare le informazioni che è riuscito ad accaparrarsi prima di tutti e il suo obiettivo sarà quello di colpire Nihan. Non appena la Sezin scoprirà le intenzioni di Emir, il dolore sarà immenso e il suo cuore verrà frantumato in mille pezzi. Nihan sa perfettamente che Kemal non riuscirà più ad amarla come un tempo e questo per un suo grosso errore commesso tempo fa.

L’amore è cieco

Nihan Sezin non avrebbe fatto nulla di atroce contro Emir ma è uno sbaglio che riguarda le emozioni e l’amore ed è proprio per questo che il dolore è incontenibile. Nihan si trova al centro di un triangolo amoroso, dove da un lato c’è l’ingegnere Kemil e dall’altro il barbiere Ozan ma quando l’amore è troppo rischia anche di risultare fatale.

In mezzo a tutto questo dolore e rammarico per amori non corrisposti e tormentati, c’è chi riesce a godersi il sentimento nella maniera più semplice. Asu, infatti, sarà impegnata ad organizzare la festa del suo fidanzamento con Kemal ma Nihan non è per niente dello stesso umore felice e spensierato della futura sposa.

La fuga

La Sezin non vorrebbe partecipare all’evento visto che il suo amore per l’ingegnere non si è ancora spento del tutto ma Emir la obbligherà a prendere parte alla festa. Durante i festeggiamenti per i futuri coniugi, c’è chi sta orchestrando una fuga nell’ombra e chi armeggia con delle prove fisiche schiaccianti.

Asu si distaccherà di nascosto dalla festa per raggiungere suo fratello e dargli la pistola con le impronte di Ozan come gli aveva promesso. Nel frattempo, Ozan si preparerà per fuggire via con Zeynep senza avere la minima idea di quello che gli sta per accadere da un momento all’altro. Endless Love ci terrà sulle spine ancora per un bel po’ e la curiosità è tanta per scoprire come andrà a finire.