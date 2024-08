Fedez, beccato sull’App di incontri piccanti: adesso non si ferma più | Frequentazioni ‘particolari’

Dopo Chiara Ferragni, Fedez si sta dando alla pazza gioia e adesso usa anche App d’incontri hot. Non si fa mancare nulla.

Il rapper Fedez fa sempre parlare di sé e dopo l’ennesimo ricovero in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare, la pronta guarigione arriva assieme ad un’indiscrezione per nulla leggera. Pare proprio che il cantante stia bazzicando alcuni siti di incontri con il bollino rosso e che non si faccia mancare nulla.

Dopo la separazione dall’influencer Chiara Ferragni, Fedez se la sta spassando come non faceva da tempo e adesso non vuole di certo premere sul freno. Anzi: il pedale dell’acceleratore è al massimo e Fedez sta frequentando App d’incontri a dir poco bollenti. In queste ore sono arrivate diverse indiscrezioni in merito ma l’esperto di gossip ha fatto luce sul caso.

Stiamo parlando di Alessandro Rosica e della sua notizia che sottolinea come il rapper si stia incollando sempre di più ad un noto personaggio pubblico, soprattutto su una famosa App piccante. Si tratta di OnlyFans e di una sua popolare star, vale a dire Giulia Ottorini. I due si conoscono da tempo ma ora sembrano sempre più vicini.

Che Fedez frequenti certe App come OnlyFans potrebbe stupire come no, però in questo momento lo starebbe facendo in modo indiretto dato che è stato più volte beccato in compagnia della star del sito. Giulia e il rapper sono stati avvistati anche lo scorso aprile a Los Angeles, dove avevano preso parte al Coachella Festival, mentre pochi giorni fa i due erano in Costa Smeralda.

Un’estate insieme

L’ex della Ferragni e la onlyfanser stanno passando molto tempo insieme e questo si può dedurre dalle storie di Instagram pubblicate da entrambi. Guardandole si nota come i due si stiano ampiamente rilassando in barca e in villa in compagnia del cucciolo di golden retriever del rapper, Silvio.

Praticamente tutti i loro follower hanno ipotizzato che il loro rapporto sia andato ben oltre la semplice amicizia e già si vocifera una possibile relazione sentimentale. Inoltre, l’indiscrezione di Alessandro Rosica alimenta tale ipotesi: “Fedez e Giulia da giorni non si staccano più, anche ieri sera erano a far festa insieme”.

La dichiarazione di Giulia Ottorini

Dopo le numerose indiscrezioni che stanno girando sul conto di Fedez e Giulia Ottorini, quest’ultima ha voluta mettere un punto definitivo ai rumor e ha vuotato il sacco. Molti suoi follower le hanno chiesto spiegazioni e lei ha risposto in modo chiaro e netto, smentendo qualsiasi tipo di relazione sentimentale con personaggi dello showbiz.

Tuttavia, anche se la star di OnlyFans ha smentito categoricamente ogni tipo di coinvolgimento sentimentale con Fedez o altri, una frase piuttosto enigmatica è saltata fuori commentando un video sui social. La frase recita: “Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutata in pubblico. Che ansia” ma ancora Fedez non ha detto nulla in merito, anche perché lui starebbe frequentando la modella francese Garance Authiè. Che sia già finita anche questa storia? Ai posteri l’ardua sentenza.