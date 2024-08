Endless love, anticipazioni di sangue: arriva lo sconto a fuoco e finisce molto male | Tragedia finale

Appuntamento drammatico con Endless Love, si arriva allo scontro a fuoco che metterà un punto alla tremenda situazione.

Endless Love è entrata di prepotenza nel cuore dei telespettatori italiani ed è una delle serie più viste del daytime. Il serial turco ha solo due stagioni, ma nella sua terra d’origine sono bastate per conquistare il pubblico.

In Italia sta andando attualmente in onda la prima stagione e sono già tutti in ansia di sapere quando arriveranno le puntate della seconda stagione. Ma andiamo con calma, perché al momento ci sono fin troppe emozioni da gestire.

Nelle ultime puntate infatti abbiamo visto inasprirsi la situazione tra Kemal e Nihan, tanto che i due si sono lasciati; al contempo Asu ha scoperto che Hakki l’ha tradita e difficilmente lo perdonerà.

Ma le prossime puntate nascondono una verità ancora più terribile e le vicende si concluderanno con un confronto a fuoco che cambierà le sorti dei personaggi. C’è veramente da avere paura.

Avrete il fiato sospeso

Endless love inizia con un incontro che promette di diventare una bellissima storia d’amore: Kemal e Nihan si incontrano per caso su un autobus e tra loro scatta il colpo di fulmine. Lui è di umili origini, mentre lei proviene da una famiglia benestante. Non potrebbero essere più diversi, ma al cuor non si comanda e i due cominciano a frequentarsi.

Ma le cose precipitano quasi subito per colpa di Emir, il promesso sposo di Nihan, che farà di tutto per intralciare la storia d’amore tra i due giovani. Insomma, le premesse per forti colpi di scena ci sono, ma niente in confronto a ciò che accadrà alla fine di questa settimana. Non avete idea di come proseguirà.

Anticipazioni Endless love

Siete davvero pronti per scoprire cosa succederà nelle puntate dell’1 e 2 agosto? Dopo che Emir avrà tratto in inganno Zeynep facendole credere di star per vedere Asu, si presenterà anche lui all’incontro e porterà via sua sorella. Ma Emir ha anche in programma qualcosa di molto più sinistro: con sé ha una pistola e ha tutta l’intenzione di uccidere Asu. Riuscirà la donna a salvarsi? Per fortuna sì, perché arriveranno in suo soccorso Nihan e Kemal.

Ma le sorprese non finiscono qui: nella puntata di venerdì 2 agosto scopriremo che Emir sarebbe il padre del figlio di Zeynep. La situazione precipita molto velocemente, anche perché Kemal rischia di volersi vendicare. Nihan cerca di convincerlo che sia tutta una falsità architettata per creare confusione e farlo infuriare. Sarà davvero così o Emir è davvero il padre del bimbo? Purtroppo bisognerà aspettare un’altra settimana per capire come si evolveranno davvero le cose.