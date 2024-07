Un Posto al Sole, anticipazioni: per Alberto finisce molto male ha esagerato con il fuoco | È la fine per…

Si mette male per i protagonisti, la settimana inizia con Federico che finisce in una tremenda situazione e si scotta giocando col fuoco.

Con oltre 6 mila episodi, Un posto al sole è decisamente una delle serie più longeve al mondo. Nonostante l’enorme numero di puntate, di anno in anno la soap opera guadagna sempre più telespettatori.

La storia la conosciamo tutti ed è quella degli inquilini di Palazzo Paladini, sulla collina di Posillipo. Un vero e proprio posto al sole privilegiato dove però non mancano i problemi, i tradimenti e gli amori proibiti.

Attualmente va in onda la ventottesima stagione ininterrottamente dal 28 agosto 2023 per la gioia dei fan della serie.

I telespettatori ormai sono abituati ai colpi di scena, ma scommettiamo che quelli della prossima settimana proprio non se li aspettano. Ecco le anticipazioni delle prossime puntate.

Anticipazioni di Un posto al sole

Si comincia col botto proprio da lunedì, con Alberto che non si dà per vinto e vuole seguire Clara a ogni costo, nonostante la situazione molto delicata. Nel frattempo Bice e Sergio hanno una discussione molto forte che ha conseguenze non solo sul loro rapporto, ma anche su Guido, Mariella, Rosa e Marika. Michele invece alla fine decide di godersi una vacanza con Silvia, anche se ha la testa altrove. Per chi spera che nella puntata successiva le questioni si appianino, abbiamo una brutta notizia: il clima continua a rimanere molto teso anche martedì, con Filippo che è sempre più nervoso riguardo la situazione Radio Golfo 99, e Marina se ne accorge.

La donna è sospettosa nei confronti di Roberto, il quale è interessato ad acquistare la radio, e ancora una volta l’istinto femminile non sbaglia: mercoledì 31 luglio scopriremo infatti che l’uomo ha un piano ben congegnato che accaparrarsi la radio di Chiara. Intanto Marika e Bice si accapigliano e la situazione precipita: ormai la spaccatura è talmente profonda che sarà difficile risolverla. O forse no?

Cosa accadrà nelle prossime puntate?

Alberto è davvero al limite e ormai è chiaro che vuole vendicarsi di Clara ed Eduardo. L’uomo non accetta che i due gli abbiano tolto la persona a cui tiene di più al mondo, ovvero Federico. Per lui però non finirà bene: a giocare troppo col fuoco, lo sappiamo tutti, si rischia di bruciarsi. Ma c’è una buona notizia in tutto questo caos: nella puntata di giovedì 1° agosto, Marika e Bice cominceranno ad avvicinarsi e comprendersi, e le cose potrebbero prendere una piega molto diversa da quello che il pubblico si aspettava.

Chi invece sperava in un lieto fine per Mariella e Guido rimarrà deluso: purtroppo i tentativi della donna di riconquistare l’uomo falliranno e Guido si allontanerà ancora di più, anche andandosene di casa. In tutto ciò, Niko, Jimmy e Giulia hanno un imprevisto che metterà a rischio il loro viaggio in Sicilia. Ci aspetta decisamente una settimana piena di emozioni a Un posto al sole. Pronti a godervi i colpi di scena delle prossime puntate?