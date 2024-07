Tempesta d’amore, arriva la sospensione da Mediaset: non verrà più trasmessa lasciando aperte le trame | Ecco quando chiude

Una bruttissima notizia per tutti i fan di Tempesta d’amore, Mediaset ha ufficializzato la sospensione e non verrà trasmessa da…

In un colpo di scena che ha lasciato i fan inorriditi e delusi, Mediaset ha annunciato ufficialmente la sospensione della popolare soap opera tedesca Tempesta d’amore. La serie, che ha conquistato milioni di spettatori con le sue intricate trame romantiche e i colpi di scena emozionanti, non verrà più trasmessa a partire dal prossimo mese.

La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale rilasciata da Mediaset. La notizia è stata accolta con grande disappunto dai numerosi appassionati della serie, che hanno subito manifestato il loro malcontento sui social media.

Secondo fonti interne a Mediaset, la decisione è stata presa a causa di una combinazione di fattori, tra cui il calo degli ascolti e la necessità di rinnovare il palinsesto con nuovi contenuti. Nonostante “Tempesta d’amore” abbia mantenuto una base di fan affezionati, gli ascolti complessivi erano in declino da qualche tempo.

La reazione dei fan non si è fatta attendere. Sui social media, molti spettatori hanno espresso la loro frustrazione e tristezza. Questo significa, inoltre, che tutte le trame ancora aperte rimarranno in sospeso.

Sospensione Tempesta d’Amore su Rete 4

Rete 4 ha annunciato un cambio di programmazione per la celebre soap tedesca Tempesta d’Amore. La messa in onda dei nuovi episodi sarà sospesa per un periodo estivo che va da lunedì 29 luglio a venerdì 26 agosto 2024. Questo annuncio ha sorpreso e incuriosito molti spettatori fedeli della soap, che dovranno attendere fino a settembre per poter seguire le nuove vicende dei loro personaggi preferiti.

Questo intervallo servirà a Mediaset per riorganizzare la programmazione e prepararsi per un ritorno in grande stile a settembre. La soap tornerà regolarmente in onda a partire da settembre 2024, mantenendo la consueta fascia mattutina delle 9:45. Questo ritorno segnerà un nuovo inizio per la soap, pronta a riprendere con nuovi avvincenti episodi. Durante il periodo di sospensione di Tempesta d’Amore, al suo posto verranno trasmesse due puntate della soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’Amore. Questo cambio temporaneo offrirà ai telespettatori una nuova storia da seguire durante le vacanze estive.

Perché la sospensione estiva?

Mediaset ha spiegato che la sospensione estiva di Tempesta d’Amore è stata decisa per due motivi principali: evitare di “sprecare” episodi: con il passaggio alla fascia mattutina, la durata degli episodi è raddoppiata, arrivando a un’ora. Trasmettere nuovi episodi in estate, quando molti spettatori sono in vacanza, potrebbe ridurre l’audience e non essere vantaggioso per la rete. Inoltre, Tempesta d’Amore ha ottenuto ottimi ascolti nella fascia mattutina, con una media di 250.000 spettatori e uno share tra il 6% e il 7%. Mediaset intende consolidare questo successo, garantendo una programmazione strategica e attenta.

Negli ultimi mesi, Tempesta d’Amore ha registrato un notevole successo nella fascia mattutina. La soap ha triplicato gli ascolti di Rete 4 in quella fascia oraria, riuscendo addirittura a superare la concorrenza di Elisir su Rai 3. Con picchi di 300.000 spettatori e uno share che ha superato l’8%, la soap tedesca ha dimostrato di essere una delle preferite del pubblico italiano. Per i fan che non vogliono perdere nemmeno un episodio, Mediaset offre diverse opzioni per seguire Tempesta d’Amore anche durante la pausa estiva. Con questi cambiamenti, Mediaset punta a ottimizzare la programmazione estiva e mantenere alto l’interesse per Tempesta d’Amore, garantendo un ritorno ancora più atteso e seguito a settembre.