Netflix, serie tv dal Giappone da vedere subito: thriller adrenalinico già dalle prime scene | Non annoia mai

Dal Giappone una nuova serie Tv thriller a tratti horror capace di incollarvi alla poltrona già dalle prime scene.

In un panorama televisivo sempre più ricco di offerte, Netflix ha recentemente aggiunto alla sua scuderia una nuova serie che promette di catturare l’attenzione degli appassionati del genere thriller e horror. Sin dalle prime scene, questa serie è in grado di incollare lo spettatore alla poltrona, immergendolo in un’atmosfera di costante tensione e mistero. Ambientata in Giappone, si distingue per la sua capacità di mantenere alta l’adrenalina, giocando abilmente con elementi di suspense e terrore psicologico.

Questa nuova serie è composta da 12 episodi , con l’aggiunta di un episodio extra di 30 minuti che, sfruttando un gioco di parole col titolo, funge da un “nastro al contrario”, poiché riporta lo spettatore alle radici degli eventi che hanno scatenato le terribili conseguenze per le protagoniste. Questa aggiunta fornisce un approfondimento cruciale, svelando le azioni iniziali che hanno portato alla catena di eventi agghiaccianti che costituiscono il fulcro della trama.

La serie si apre con una scena indimenticabile: una tavola elegantemente apparecchiata, ma priva di cibo, situata in una stanza riccamente decorata. L’ambiente è carico di dettagli di arredo: questo setting così elaborato crea immediatamente una sensazione di inquietudine, tensione e minaccia. Questa calma che poi è solo apparante viene presto infranta da urla che risuonano nella stanza, una dopo l’altra, generando panico tra le ragazze presenti.

Perché un gruppo di adolescenti in divisa si trova in quel posto? Dove sono? E perché non possono uscire. Il dramma nella serie targata Netflix si mischia ad elementi soap per costruire un prodotto patinato ma che inevitabilmente attira il pubblico.

Protagoniste intrappolate in un incubo

Attorno al tavolo, undici studentesse si risvegliano lentamente. Sono tutte incappucciate e, una volta coscienti, scoprono di essere state drogate il giorno prima della loro cerimonia di diploma. Le ragazze, immobilizzate alle sedie da un meccanismo che blocca le loro caviglie, non hanno idea del perché si trovino lì. Ogni elemento e ogni persona in quella stanza ha un preciso significato, nulla è lasciato al caso.

Il tempo è un elemento cruciale nella serie, un inesorabile conto alla rovescia che scandisce le decisioni e le azioni delle protagoniste. Ad ogni episodio, un nuovo indizio viene rivelato, una nuova carta viene scoperta, e il tempo a disposizione per risolvere il mistero si riduce sempre di più. Questo porta le giovani protagoniste sull’orlo del baratro, in un crescendo di tensione e paura.

Un’esperienza visiva singolare: ecco qual è la serie Netflix

Il cast è composto interamente da giovani attrici giapponesi, tutte appartenenti allo stesso gruppo idol, che portano in scena una recitazione molto intensa e sopra le righe. Questa scelta aggiunge un ulteriore strato di fascino alla serie, rendendola un prodotto intrigante per gli amanti del genere. Nonostante la recitazione a tratti possa sembrare esagerata e la produzione rispecchi un budget piuttosto contenuto, questi elementi contribuiscono a creare un’atmosfera che coinvolge e spinge a rimanere incollati allo schermo.

La serie combina elementi tipici del thriller con il teen drama, creando un mix di suspense e dramma che affonda le sue radici nelle classiche storie di adolescenti in pericolo. Se siete alla ricerca di una serie che sappia mescolare abilmente terrore psicologico, suspense e dramma giovanile, non potete perdere questa nuova perla disponibile su Netflix. Stiamo parlando di Re: Mind, un prodotto originale della piattaforma, creato in collaborazione con TV Tokyo e firmato da Yasushi Akimoto, noto soprattutto per altre opere di successo come “Call – Non Rispondere” e “Chiamata senza Risposta”.