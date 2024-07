In volo con Netflix, i 5 migliori film e serie da vedere nei lunghi viaggi senza annoiarsi: non ti accorgerai del tempo che passa

Sali in aereo ma ogni volta non sai cosa guardare? Ti consigliamo 5 titoli leggeri che faranno volare il tempo!

Caccia all’eredità

Un film in stile Cluedo, ma sempre accompagnato da una forte componente comica. I protagonisti di questa produzione polacca sono gli eredi di un ricco inventore defunto, il quale decide di coinvolgerli in una rete di rompicapi per farli accedere alla sua eredità. Un film che saprà tenerti compagnia per un’ora e mezza circa e grazie al quale potrai cimentarti nella risoluzione di qualche indovinello.

Il profumo dell’oro

Lupin ha un posto speciale nel tuo cuore? Allora questo film a tema furti da milione ti piacerà sicuramente. Ambientato a Chartres, in Francia, racconta dell’idea fenomenale, ma illegale, di un operaio in una fabbrica di profumi. Un film ricco di umorismo ma dallo scheletro critico e analitico, che ti terrà compagnia per un’ora e mezza.

Secret obsession

Se le turbolenze non ti spaventano e hai nervi d’acciaio, ti consigliamo questo thriller inquietante. La storia narra di una donna che si risveglia a seguito di un incidente in cui perde la memoria, e che trova il proprio marito a prendersi cura di lei. Durante la guarigione, però, capisce che qualcosa non torna… ma niente spoiler! Passerai un’ora e mezza col fiato sospeso e la voglia di scoprire la verità.

Arriviamo agli imperdibili in ogni occasione

Easy

Una serie tv lunga 3 stagioni ma con la particolarità di avere episodi slegati, puoi quindi scegliere quali guardare senza timore di non capire qualcosa. I temi principali sono amore, cultura, sesso e tecnologia fra gli abitati di Chicago, ed ogni episodio riguarda uno o più di loro. Il cast è fenomenale e spesso riconoscerai il protagonista di qualche altro titolo che ti ha fatto impazzire. Una serie da non perdere, anche se a pezzi. Ah, vuoi sapere quanto durano gli episodi? Massimo mezz’ora, meglio di così non si può!

Black Mirror

L’avrai sentita nominare già mille volte, e forse un motivo c’è. Una serie ricca di fantascienza e proiezione nel futuro, che spesso fa riflettere su come l’uomo stia manipolando il mondo e sé stesso. Anche questa serie ha episodi slegati, che durano dai 40 ai 90 minuti circa. Sicuramente una serie particolare e spiazzante, da gustare a piccole dosi.

Titolo bonus e qualche consiglio per goderti al meglio il tuo viaggio!

Crashing

Solo 6 episodi di circa 23 minuti che raccontano delle vite di un gruppo di ventenni che si riuniscono in un ospedale abbandonato come guardiani, in cambio di un affitto ridotto. Una miniserie che mostra paure, pensieri e difficoltà dei 7 giovani adulti e che ti farà ridere molto per il suo stile totalmente sfacciato e per le situazioni sentimentali e non che coinvolgono a turno tutti i protagonisti.

Non dimenticarti di scaricare i titoli che ti interessano e di aggiornare l’applicazione di Netflix prima di partire. Soprattutto ti consigliamo di scaricare i titoli che vuoi goderti in viaggio anche se questo sarà in treno o auto, in quanto potresti incontrare dei tratti mal serviti e quindi interrompere la visione; inoltre così facendo risparmierai giga e batteria!