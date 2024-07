Martina Colombari, nuovo figlio in arrivo dopo la situazione drammatica: arriva l’annuncio sui social | Nessuno se lo aspettava

Un annuncio inaspettato ha fatto tremare dopo il periodo nero, nuovo figlio in arrivo in casa Colombari Costacurta.

In queste ultime settimane Martina Colombari e la sua famiglia sono al centro dei media per via di alcuni comportamenti a dir poco inadatti e spiacevoli che Achille Costacurta sta adottando da diverso tempo ormai. Proprio durante il quarantanovesimo compleanno dell’ex Miss Italia, il suo unico figlio ha pensato bene di fare un regalo indimenticabile alla sua mamma.

Infatti, mentre lei era a festeggiare il suo giorno su una barca postando foto e rispondendo ai commenti di auguri, suo figlio Achille stava anche lui postando foto sul suo profilo Instagram ma di tutt’altra natura. Costacurta Junior ha pubblicato degli scatti con delle didascalie che lasciano poco all’immaginazione e fanno intendere un traffico di soldi e droga orchestrato da mamma e figlio.

Un periodo nero per la famiglia Colombari-Costacurta che deve fare i conti con un primogenito problematico che reca loro numerosi grattacapi. Le foto di Achille mostravano una vagonata di soldi a sottolineare quanti se ne possono fare spacciando sostanze stupefacenti e in un altro scatto si è vista una bustina con una strana polverina rosa dentro il passaporto del ragazzo.

Insomma, un compleanno indimenticabile per mamma Martina che, inoltre, si è vista anche insultare dal suo stesso figlio che aveva commentato una sua foto del compleanno scrivendole di coprirsi perché non è più una ragazzina e ricordandole il suo ruolo di madre. Dopo la pubblicazione delle foto incriminanti, il profilo social di Achille è stato disattivato e si deve capire cosa è realmente successo.

Un altro Costacurta Junior

Data la pesantezza dei contenuti pubblicati da Achille Costacurta nei confronti della madre Martina Colombari, alcuni hanno pensato che il suo profilo social fosse stato hackerato. Tuttavia, non si è del tutto certi di tale ipotesi dato il comportamento fuori dagli schemi che Achille ha adottato già diversi anni fa.

Adesso, però, sembra che un’altra notizia bomba abbia colpito la famiglia Colombari-Costacurta e che potrebbe far arrivare un altro bimbo nella famiglia. Nessuno poteva immaginarsi l’annuncio di una nuova gravidanza in un momento tanto difficile per i Costacurta eppure un’indiscrezione circola da diversi giorni e riguarda proprio una nuova creatura.

L’ennesimo colpo di testa

Qualche giorno fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto girare una notizia agghiacciante che ha fatto tremare i follower della Colombari. Secondo quanto riportato da Rosica, Achille Costacurta si starebbe godendo le vacanze estive tra Milano e la Sardegna all’insegna dello svago fuori controllo.

Leggendo la storia pubblicata su Instagram dall’esperto di gossip scopriamo che il primogenito di Martina Colombari avrebbe intenzione di ingravidare ogni singola ragazza con cui ha dei rapporti intimi. Non solo ma sempre secondo Rosica c’è chi dice che alcune giovani sarebbero già incinte di Achille Costacurta. Se queste indiscrezioni risultassero vere, sarebbe l’ennesimo colpo al cuore per Martina Colombari e Alessandro Costacurta che non riescono a dare un freno al loro figlio fuori controllo.