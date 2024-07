Karina Cascella rompe il silenzio sulla partecipazione al GF: “Ecco chi è davvero Alfonso Signorini” | Ci va giù pesante

Karina Cascella non le manda di certo a dire e finalmente rompe il silenzio sulla partecipazione al GF, stoccata su Signorini.

Karina Cascella ha parlato di fronte a tutti e ha messo al centro della discussione proprio lui, il re del GF Vip: Alfonso Signorini.

Sulle sue storie Instagram ha raccontato la verità riguardo la sua partecipazione al Grande Fratello. Ormai non si parla d’altro sui social che della sua prossima avventura nel reality, ma ora è emerso anche qualche dettaglio su Signorini.

L’influencer ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua posizione e lo ha fatto rivelando cosa cela davvero il conduttore. Nessuno si aspettava parole del genere.

Tantissimi sono corsi a guardare le storie di Cascella per scoprire cosa fosse successo e sono rimasti a bocca aperta di fronte alla verità inaspettata.

Karina Cascella

Tra ieri e oggi ha cominciato a circolare la notizia che Karina Cascella sarà una delle prossime concorrenti del GF Vip. Settembre si avvicina e i primi nomi cominciano a spuntare, anche se Signorini vorrebbe tenerli come una sorpresa. L’influencer si è fatta conoscere per la sua partecipazione al reality Vero Amore (il vecchio Temptation Island) nel 2005, e in seguito Maria De Filippi l’ha voluta come opinionista in Uomini e Donne.

Nel 2008 ha vinto il reality La Talpa e, visti i suoi pregressi, è strano che non abbia fatto esperienza anche nella Casa del GF Vip, almeno finora. A quanto pare il suo nome è legato a quello di Signorini, ma non nel modo in cui vi aspettereste: ecco cos’ha detto l’influencer riguardo il conduttore.

La verità su Alfonso Signorini

Karina Cascella ha deciso di affidare a Instagram la sua verità, spiegando a follower e semplici curiosi che quest’anno non parteciperà al GF Vip. L’influencer ha pubblicato una serie di storie in cui ha spiegato che è stata effettivamente chiamata per fare un provino, ma ha scelto di non entrare nella Casa del Grande Fratello per dare priorità al suo lavoro e alla sua famiglia. “6 mesi sono troppi per me” ha affermato, spiegando che c’è stata una fuga di notizie che non erano assolutamente veritiere.

Tempestata di messaggi e chiamate di amici e giornalisti, Cascella ha chiesto di rispettare la sua scelta e poi ha ringraziato gli autori del programma per l’opportunità. Durante il colloquio ha anche conosciuto Alfonso Signorini e per lui ha speso solo parole molto positive: lo ha definito disponibile, carino e genuino, e lo ha ringraziato per averla fatta sentire a suo agio e aver rispettare la sua scelta. Un lato di Signorini che forse il grande pubblico non sempre riesce a cogliere, e per questo ci ha pensato Cascella a renderlo noto. Nessun rancore, dunque: l’influencer ha preso la sua scelta e Signorini l’ha accompagnata in questa decisione. Chissà se in futuro cambierà idea.