“Mi ha chiesto 20.000€ per entrare al GF”, le mazzette da pagare a Fabrizio Corona: spiattellata la verità in queste ore | Bomba in Mediaset

Uno dei possibili concorrenti ha confessato che per entrare al Grande Fratello gli sono stati chiesti 20.000€ da Fabrizio Corona.

Scoppia una bomba sul Grande Fratello Vip dato che secondo alcune indiscrezioni circolate sui social nelle ultime ore, per entrare nella Casa più spiata d’Italia quest’anno, così come negli anni precedenti, sarebbe stata necessaria una mazzetta di 20.000 euro da consegnare all’ex paparazzo Fabrizio Corona.

Le accuse sono pesanti e hanno scatenato un vero e proprio putiferio mediatico. Diverse persone, che affermano di aver pagato la somma richiesta, si sono fatte avanti denunciando segretamente di non aver poi ottenuto il posto come concorrenti del reality. Stando alle ricostruzioni, sono tanti gli aspiranti concorrenti che nel corso delle edizioni avrebbero sborsato denaro a Corona senza poi ottenere alcun risultato.

La vicenda ha sollevato non poche preoccupazioni e acceso i riflettori su possibili irregolarità nel processo di selezione dei partecipanti al Grande Fratello Vip. Mediaset, per ora, non ha rilasciato alcun commento ufficiale. L’azienda si trova ad affrontare una situazione delicata che rischia di danneggiare non solo l’immagine del programma, ma anche la credibilità dell’intero sistema televisivo.

Le Accuse contro Corona

Le accuse contro Corona sono gravissime e, nel caso in cui fossero fondate, potrebbero avere ripercussioni penali. L’ex paparazzo, già noto alle cronache per vicende giudiziarie, potrebbe essere chiamato a rispondere di estorsione o altri reati. Il caso è destinato a fare discutere e il merito va a Alessandro Rosica. Sul suo profilo Ig ha pubblicato quella che è stata una notizia shock per molti fan del GF.

Resta da capire se le accuse si riveleranno fondate o se si tratta di semplici illazioni. In ogni caso, la vicenda getta un’ombra di dubbio sulla trasparenza e sui criteri di selezione del Grande Fratello Vip, uno dei programmi più seguiti e controversi della televisione italiana che prenderà il via il prossimo 16 settembre sempre su Canale 5, con i consueti due appuntamenti settimanali.

Bisogna fare chiarezza

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, lanciando questa notizia bomba, non si tira indietro davanti all’idea di fare chiarezza. Con oltre un milione di follower su Instagram, lancia una sorta di appello a noti programmi televisivi che sanno bene come mandare avanti un’inchiesta, doverosa e necessaria in questa occasione.

In particolare cita Le Iene, Striscia La Notizia e l’immancabile regina delle inchieste italiane Selvaggia Lucarelli. Staremo a vedere se qualcuno di loro sarà in grado di spiegare la situazione e portare la verità dei fatti a galla.