“Sono tossici”, smascherata Sophie Cordegoni dopo i fatti: è gravissimo quello che sta succedendo | Anche Basciano si è…

Arriva una dichiarazione davvero pesante nei riguardi di Sophie Cordegoni e riguarda anche Basciano, i fatti sono gravissimi.

Sophie, volto noto del panorama televisivo italiano, si trova a navigare in acque turbolente. La fine della sua relazione con Alessandro Basciano, nata sotto i riflettori del GF Vip, ha scatenato una tempesta mediatica.

Se le critiche e i giudizi altrui fanno ormai parte del suo quotidiano, l’ultimo attacco ha varcato ogni limite, lasciando un profondo segno che difficilmente passerà in secondo piano. La giovane influencer, abituata a condividere la sua vita con i fan, si trova ora a dover affrontare un momento di grande difficoltà alle prese con il mondo della tossicità, entrato a far parte della sua vita.

Dietro il sorriso e i filtri dei social, Sophie nasconde una fragilità inaspettata. La popolarità, che l’ha resa un punto di riferimento per molti, si è rivelata una doppia lama. L’amore tra Sophie e Alessandro sembra essere giunto al capolinea, il modo in cui affrontano la rottura ha sconvolto le persone che li hanno seguiti fin dal primo giorno.

Cosa sta succedendo

La fine della relazione ha messo a dura prova le vite di Sophie e di Alessandro, che sembrano essersi avvicinati a livelli di tossicità molto elevati. Una notizia che circola da qualche giorno sul web afferma che i due siano tornati a vedersi nonostante la brusca rottura del rapporto avvenuta poco tempo fa. Alessandro Rosica, re del gossip su Instagram, pubblica un post che lascia tutti senza fiato su questa situazione.

Egli stesso infatti scrive testuali parole: “Ha dell’incredibile tutto ciò, Sophie e Basciano si stanno rivedendo“. Sempre Alessandro Rosica commenta la notizia condivisa con il suo pubblico usando queste parole: “L’ultima volta era finita soprattutto per la liaison di lei con Aron, finita dopo qualche notte di passione, Alessandro sa tutto precisamente come me”.

C’è dell’altro

Sul suo post di Instagram, Alessandro Rosica aggiunge ancora: “Questa volta però i due ci stanno andando veramente con i piedi di piombo, i due si vedono con molta meno frequenza e riservatezza”. La domanda che si fa l’influencer accomuna anche i fan dei de protagonisti della notizia bomba ed è: “Che sia l’inizio della fine o forse questa volta sarà quella buona?!?”.

Ma non è tutto qui, difatti, Alessandro Rosica nel suo post su Instagram svela anche un dettaglio da non sottovalutare: “Nel frattempo Sophie ha cambiato casa” e lo dice con massima certezza confermando che la sua fonte è una “Fonte certa al cento per cento“, come si può leggere nel suo post.