Lutto Amici, l’insegnante è morta: arriva la notizia più brutta che si potesse sentire | In queste ore migliaia di messaggi di cordoglio

Amici, un lutto doloroso fa cadere nello sconforto, l’insegnante è venuta a mancare e non si è potuto fare nulla. Messaggi di cordoglio.

Il mondo di Amici è stato colpito da un lutto inaspettato che ha lasciato un cratere enorme nel cuore di una persona in particolare. Stiamo parlando di Giulia Stabile e del fatto che si è vista costretta a dire addio per sempre ad un’insegnante che ha significato molto per lei e per il suo percorso da ballerina.

La ventiduenne vincitrice di Amici 2021 ha ricevuto una delle notizie peggiori che potesse mai sentire, soprattutto non così presto. La Stabile ha salutato per sempre la sua insegnante di danza che l’ha accompagnata nel suo percorso formativo fin da quando era soltanto una bambina di 3 anni.

Di recente, Flaminia Buccellato è venuta a mancare e Giulia le ha dedicato un lunghissimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram corredato anche da diversi scatti che la ritraggono felice e contenta assieme alla sua ex insegnante. Il dolore e la tristezza provati dalla ballerina si possono evincere dalle parole che ha usato per salutare un’ultima volta la sua insegnante.

Giulia ha raccontato di aver trascorso 19 anni della sua vita insieme a Flaminia Buccellato e che per tutti questi anni l’insegnante si è comportata anche come una mamma. Infatti, la Stabile l’ha definita la sua ‘seconda mamma’ proprio per tutto il tempo e tutta la dedizione che la Buccellato ha dedicato alla vincitrice di Amici ’21.

Il doloroso lutto

Giulia Stabile, nel suo lungo post, ha anche voluto sottolineare come Flaminia Buccellato abbia sempre creduto in lei e l’abbia supportata nel suo percorso di ballerina per farle raggiungere il suo obiettivo finale. Il post della Stabile ha ricevuto una valanga di like e tutti i commenti degli utenti sono pieni di affetto e cordoglio verso una donna che ha dedicato la sua vita alla danza.

Il rapporto tra Giulia e Flaminia non è soltanto quello tra insegnante e allieva ma anche tra mamma e figlia, dal momento che si conoscevano da quando la Stabile aveva solo 3 anni. Insomma, Giulia è cresciuta in sala da ballo e la persona che le è stata dietro per tutto il tempo è proprio la Buccellato.

Le dichiarazioni dell’insegnate

Qualche anno fa, durante un’intervista, Flaminia Buccellato aveva parlato di Giulia e di come fosse fiera della sua vittoria ad Amici. L’insegnante aveva anche svelato che Giulia è sempre stata una bimba timida ed aveva subito anche episodi di bullismo già in tenera età. Gli altri le dicevano che era brutta e non tanto intelligente e questo ha provocato delle insicurezze in Giulia.

Flaminia Buccellato ha anche raccontato che i primi tempi Giulia non parlava mai ma ballava soltanto, posizionandosi in fondo al gruppo e restando sempre sulle sue. Nonostante questo, però, l’insegnante non si è mai arresa con la Stabile perché sapeva che era destinata a grandi cose. Il talento di Giulia Stabile è sì merito delle sue capacità ma anche della sua storica insegnante e del fatto che lei non ha mai smesso di credere nella sua timida allieva.