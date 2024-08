Matrimonio finito, Re Carlo ha messo l’ultima parola: dopo è andato in un night club | Buckingham Palace trema

Titoli di coda per la coppia reale, adesso anche loro si sono detti addio e scoppia lo scandalo. La famiglia Windsor teme il peggio.

La Royal Family torna a far parlare di sé, anzi: non ha mai lasciato i riflettori e l’attenzione dei media ma adesso pare che l’argomento sia la fine di una relazione a dir poco storica. La coppia reale per eccellenza ha detto basta e Re Carlo III ha messo un punto ad una storia che andava avanti già da troppi anni.

I sudditi inglesi e il resto del mondo sono rimasti allibiti nello scoprire che il sovrano avrebbe deciso di chiudere definitivamente la storia d’amore seguita da tutti. Dopo aver mosso questo passo, una capatina ad un night club non è di certo mancata e la faccenda ha scosso tremendamente Buckingham Palace.

Solitamente, quando si parla di coppie reali si tende sempre a credere che tutto fili liscio e che il loro amore durerà in eterno caratterizzato da sfarzo, pomposità e felicità. Tuttavia, sappiamo bene come le storie più tragiche e gli epiloghi più devastanti siano propri delle relazioni principesche e adesso questa fine mette in forte agitazione l’intera popolazione mondiale.

Sembra impossibile ma Re Carlo ha affermato che se la relazione non è come si vorrebbe, ci si deve lasciare prima che la cosa si faccia troppo seria. Che la posizione di Camilla sia in bilico dopo una dichiarazione del genere da parte del sovrano? Di sicuro sappiamo come Re Carlo sia sempre certo delle sue azioni e quando decide qualcosa, la porta a termine.

Crisi di coppia

L’aria che si respira a Palazzo è decisamente pesante ma l’ansia e il terrore che la coppia dei sovrani possa scoppiare da un momento all’altra è soltanto nel passato. Questo perché la crisi di coppia riguarda il lontano 2007 e dei giovanissimi Kate Middleton e William. A breve uscirà la biografia della moglie di William dal titolo Catherine. La Principessa del Galles e verranno fuori alcuni scomodi scheletri nell’armadio.

Il libro sarà scritto dall’esperto reale Robert Jobson che racconterà alcuni episodi inediti riguardanti la Middleton, William e l’intera Royal Family. Sappiamo che tra Kate e William c’è stato un momento di forte crisi accaduto nel 2007 ma non si conoscono i retroscena, almeno fino ad ora. Alcune parti della biografia sono state pubblicate sul Daily Mail e gli spoiler sono a dir poco succulenti.

Il temporaneo addio tra Kate e William

È risaputo che i futuri sovrani d’Inghilterra si sono conosciuti ai tempi del college, più precisamente presso l’Università di St. Andrews in Scozia. Nella biografia si scopre come la ragazza sia stata in grado di conquistare il giovane rampollo e pare sia successo nel 2002 durante una sfilata dove la giovane Kate indossava un abito che non è passato inosservato. Da quel momento è scattata l’amore che è durato senza intoppi fino al 2007, quando tra i due c’è stata una rottura. William avrebbe scaricato Kate per telefono perché entrambi non si sentivano più in sintonia.

L’azione di William è stata preceduta dal chiedere consiglio al padre che gli aveva suggerito di lasciare Kate se le cose non andavano bene prima che tutto andasse troppo avanti. Dopo l’addio al telefono, William si è lasciato andare in un nightclub (Mahiki di Mayfair) godendosi la sua libertà. Tuttavia, dopo tre mesi il giovane William si è reso conto dell’errore di lasciare Kate e i due si rimisero insieme durante una festa in maschera.