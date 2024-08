Temptation Island, Lino entra nel programma come tentatore: “Un’esperienza televisiva” | Arriva la segnalazione glaciale

Temptation Island è finito ma non smettono di arrivare scoop, Lino di nuovo al centro del gossip, nel programma come tentatore.

Il reality più caldo di Mediaset ha chiuso i battenti pochi giorni fa ma ancora si parla dei suoi concorrenti, specialmente di una coppia. Anzi, specialmente di un uomo entrato in coppia e uscito single. Stiamo parlando di Lino Giuliano e della sua avventura a Temptation Island che ha lasciato interdetti non pochi spettatori.

Lino fa ancora parlare di sé anche dopo la fine della messa in onda del reality su Canale 5 per le dichiarazioni da lui rilasciate e per delle novità riguardanti la sua persona che hanno scioccato tutti i fan del programma. Temptation Island è terminato con una strage di coppie e, infatti, soltanto due sono riuscite a restare fedeli e uscire ancora uniti.

La maggior parte delle coppie sono scoppiate a causa dei tentori e delle tentatrici dell’isola e in merito a tale ruolo anche Lino potrebbe far parte dei tentatori. Le registrazioni del reality sono finite un mese fa e Lino ha affermato che adesso non vede più né Alessia né Maika. Insomma, Lino è tornato a essere un uomo single dopo quattro anni di storia con Alessia.

L’uomo non sente nessun bisogno di rimettersi in coppia, almeno per il momento, ma qualcuno ha spifferato una verità scomoda per lui proprio a due esperti di gossip che non si fanno sfuggire nulla. Di recente, sia Deianira Marzano che Amedeo Venza hanno ricevuto una segnalazione sulla storia di Lino.

Lino come tentatore

Secondo tale fonte arrivata ai due esperti di gossip, Lino non sarebbe dovuto entrare a Temptation Island come coppia ma come tentatore. Questo perché l’uomo avrebbe avuto una relazione con una ragazza di nome Federica mentre stava con Alessia da ben quattro anni ancora prima di entrare nella trasmissione. Federica, però, non aveva la minima idea che Lino fosse già impegnato perché lui l’avrebbe tenuto nascosto fino all’inizio del programma.

Infatti Federica ha rivelato che Lino le aveva detto che sarebbe entrato come tentatore a Temptation Island e che l’avrebbe presa come un’esperienza televisiva. Invece, quando il reality è partito su Canale 5 la verità era ben diversa e Lino si è presentato in coppia con Alessia, una ragazza che Federica non conosceva affatto.

Un piede in due staffe

Lino ha sempre avuto il ruolo dell’uomo che gestisce più di una storia per volta credendo di poterlo fare. La vita fuori dal reality lo dimostra, dato che avrebbe frequentato sia Federica che Alessia, e anche l’esperienza a Temptation ha mostrato come Lino si è lasciato sedurre da Maika. Tuttavia, il suo doppio gioco è finito male e Alessia ha deciso di mollarlo definitivamente.

Il fatto che Lino sarebbe dovuto entrare a Temptation Island come tentatore è assurdo ma ancora più irreale e incredibile è il fatto che Federica ha creduto alle parole di Lino per tutto il tempo. Quest’ultimo si sarebbe anche creato un altro profilo social dove postava contenuti solo con Federica ma il suo triplo gioco non è durato molto.