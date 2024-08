Geolier, fuori dal mondo della musica: per lui è un capitolo che si chiude | Adesso deve ‘lavorare’

Per Geolier si chiude il capitolo della musica, adesso il suo lavoro sarà completamente diverso e i fan già stanno piangendo.

Il mondo della musica trema: voci sempre più insistenti danno per certo l’addio alle scene di Geolier. Il rapper napoletano, amatissimo dal pubblico, potrebbe aver deciso di appendere microfono e cuffie al chiodo. Ma qual è il motivo di questa scelta inaspettata?

Fonti vicine al cantante rivelano una passione inaspettata che avrebbe preso il sopravvento sulla musica vale a dire il mondo dell’imprenditoria. Ebbene sì, sembra che Geolier abbia deciso di investire le sue energie in un nuovo progetto imprenditoriale, completamente lontano dal mondo della musica.

La verità, però, è ancora più sorprendente. Geolier, in coppia con il fratello Gaetano, ha infatti fondato la G-rent srl, una società di noleggio di auto, moto, barche e persino aerei. L’obiettivo dei fratelli Palumbo è quello di sfidare i colossi del settore del noleggio, come Avis e Hertz, e offrire un servizio innovativo e personalizzato che posa fare successo già nell’immediato.

Una nuova avventura

Una notizia che lascia senza parole i fan, abituati a sentire la voce inconfondibile del rapper. Ma questa nuova avventura imprenditoriale dimostra ancora una volta la versatilità e la determinazione di Geolier, pronto a mettersi in gioco in nuovi ambiti. Con sede a Napoli, la G-rent dimostra l’attaccamento di Geolier alla sua terra e la sua volontà di creare nuove opportunità partendo dal suo territorio. La notorietà acquisita grazie alla partecipazione a Sanremo ha aperto a Geolier nuove opportunità di business.

Con la fondazione di G-rent srl, il rapper mira a sfruttare al massimo il suo successo, offrendo un servizio di noleggio auto di alta qualità. Sebbene i dettagli sull’offerta siano ancora da definire, è probabile che la flotta includa una vasta gamma di veicoli, dalle utilitarie ai SUV, fino alle sportive più esclusive e non solo. Non si limiterà al noleggio di auto e moto, l’offerta è decisamente più ampia e comprende anche barche e aerei. La G-rent intende gestire infrastrutture portuali, offrendo servizi di rimessaggio e trasporto. Un progetto ambizioso, supportato da un capitale sociale di 100.000 euro e dall’esperienza maturata in altri settori.

Addio alla musica?

Geolier non abbandona la musica, ma semplicemente ha deciso di ampliare i suoi orizzonti. La musica e l’imprenditoria sono due passioni che convivono armoniosamente nella vita di Geolier.

Il rapper napoletano ha assicurato ai suoi fan che continuerà a dedicarsi alla sua carriera musicale, senza trascurare la sua nuova sfida imprenditoriale con G-rent srl. Un chiaro segnale che Geolier intende esplorare nuovi orizzonti, senza rinunciare a ciò che lo ha reso famoso.