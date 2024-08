Elisabetta Gregoraci, se n’é andata di casa: confermato l’addio a Giulio Fratini | Adesso ha rotto il silenzio

Elisabetta Gregoraci se ne va di casa, per lei cambia tutto: l’allontanamento con Giulio Fratini spaventa i fan.

Negli ultimi giorni sui social non si parla d’altro che dell’allontanamento di Elisabetta Gregoraci da casa sua e della conseguente crisi con Giulio Fratini.

I due sembravano molto legati, invece a quanto pare non è proprio così, tanto che si sono addirittura allontanati da casa. Crisi passeggera o definitiva? È questo che si chiedono i fan della coppia.

Purtroppo adesso è un po’ presto per dirlo e bisognerà stare attenti ai social per cogliere ogni indizio e cercare di capire che cosa sta accadendo tra i due.

C’è chi spera sia soltanto una finta e chi invece sembra già essersi rassegnato al fatto che la coppia sia giunta al capolinea. Ma cos’è accaduto? Facciamo chiarezza.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci si è rifatta una vita con Giulio Fratini, un imprenditore fiorentino col quale sta dal 2022. La loro relazione è sempre andata a gonfie vele, almeno finora a detta di molti, visto che i due si sarebbero allontanati. Al momento non si conosce il motivo di questo presunto allontanamento e le ipotesi sono le più disparate: c’è chi dice che ci sia stato un ritorno di fiamma con Briatore e chi invece sostiene che sia stato l’imprenditore a scegliere un’altra strada.

Eppure in questi anni sembrava andare tanto bene, tanto che i due sono stati paparazzati più volte durante momenti romantici e la showgirl sembra aver stretto un rapporto profondo col suocero. E allora cos’è successo? Come mai tutto questo subbuglio all’improvviso?

Cos’è successo?

Sui social sono tutti molto preoccupati perché da giorni circola la notizia di un possibile allontanamento tra i due. In realtà la coppia è più forte che mai e proprio in questi giorni la showgirl ha lasciato la sua casa a Montecarlo per godersi una vacanza a Lampedusa con il compagno. Nessuna crisi, quindi: a ingannare gli utenti è stato il fatto che Gregoraci vive a Montecarlo, mentre Fratini a Firenze. Apparentemente i due non hanno ancora deciso dove trasferirsi definitivamente, ma sembra che questo non sia un problema.

Non tutti sapevano infatti che i due non vivessero insieme e questa scoperta ha preso alla sprovvista molti utenti. Tranquilli: la coppia è ancora solida e lo dimostrano le foto che i due hanno condiviso sui social. La showgirl ha rivelato ai suoi fan di essere tornata a immergersi in acqua per visitare una grotta bellissima nel mare cristallino di Lampedusa. Insomma, la vacanza non potrebbe andare meglio di così tra sole, acqua e amore. Tutti però attendono con ansia l’annuncio della convivenza ufficiale. Ormai sono uscite dappertutto le foto di Elisabetta al mare insieme ad Alessandro Basciano, ma fonti dall’interno smentiscono la loro relazione. Infatti proprio l’esperto di gossip Amedeo Venza ha specificato che i due si sarebbero messi d’accordo per ‘la paparazzata estiva’.