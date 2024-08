Tempration Island, Raul ha mentito a tutti per entrare nel programma: esce la chat che lo inchioda | Che vergogna

Raul è stato uno dei protagonisti di questa edizione, ma farse non sappiamo chi sia perché a mentito a tutti e ci sono le chat.

Chi l’avrebbe mai detto? Raul, il tenebroso protagonista di Temptation Island, ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Da molti criticato inizialmente, è riuscito a conquistare la simpatia degli italiani, diventando un vero e proprio fenomeno sui social. Ma è tutto vero quello che ha raccontato su di sé alle telecamere del programma?

Il successo social di Raul, ex protagonista di Temptation Island, è inarrestabile. Dopo la partecipazione al reality, il ragazzo ha visto aumentare esponenzialmente il numero dei suoi follower, soprattutto su TikTok. Proprio sulla piattaforma cinese, Raul ha finalmente svelato chi è veramente.

Ricordate quando Raul, a Temptation Island, ci aveva lasciato tutti a bocca aperta rivelando di guadagnare ‘6 stipendi normali’? La curiosità sui suoi affari è stata tanta, ma ora il mistero è svelato. Interrogato da un fan su TikTok, Raul ha ammesso di essere un imprenditore nel settore dell’arredamento, eppure altre voci dicono il contrario.

L’accusa

Recentemente, sul profilo Instagram di Deianira Marzano, è apparsa una story il cui protagonista è proprio Raul Dumitras. Data l’elevata curiosità circa il lavoro dell’ex fidanzato di Martina, alcune persone hanno iniziato a dire la verità. La verità che viene raccontata alla regina dei gossip in Italia è ben diversa da quella condivisa su Tik Tok da Raul stesso. Come accennato prima, lui ha pubblicato sui suoi social un video in cui afferma di essere un imprenditore nel settore dell’arredamento, ma ciò che ha messo alla luce Deianira non coincide.

Nella story Deianira pubblica uno screenshot di una chat in cui si legge chiaramente la verità su Raul e il suo lavoro, confermata da un follower della Marzano. Questa persona, rimasta anonima per privacy, afferma che il ragazzo non sia affatto un imprenditore. Anzi, fino al periodo antecedente il covid, pare che Raul abbia lavorato in un salone di parrucchieri da uomo. Dopo la pandemia, invece, si è messo a lavorare con suo padre come falegname.

Chi è veramente Raul

In risposta a una domanda su TikTok, Raul ha ammesso di essere un imprenditore nel settore dell’arredamento, possedendo una propria ditta. Un’attività che a quanto pare gli permette di vivere agiatamente e di godersi le sue vacanze. A sostegno della sua verità Raul ha mostrato sulle sue storie Instagram parte del suo mondo lavorativo, come l’ufficio nel quale lavora quotidianamente.

Dopo la bomba sganciata da Deianira non tutti credono più alla sua versione, dando per vero il rumor condiviso in anonimo che ha come fonte una persona molto vicina alla famiglia di Raul. Sui social impazzano le discussioni e le teorie più disparate. Raul, per ora, non ha replicato alle accuse preferendo godersi il momento.