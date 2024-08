Crollo Vela Scampia, nuove vittime: lutto tremendo per il cantante napoletano scoppia in lacrime | Nessuno se lo immaginava

Salgono le vittime per la tremenda tragedia del crollo della Vela a Scampia, il cantante di napoletano scoppia a piangere per il lutto.

Quello che è successo a Scampia è una tragedia: lo è perché si sarebbe dovuto evitare e invece alla fine ci hanno rimesso le persone, abbandonate di nuovo al loro destino.

Un crollo strutturale alla Vela Celeste di Scampia ha causato la morte di tre persone e ne ha ferite più di 10: proprio nelle ultime ore è arrivata la conferma che un’altra donna non ce l’ha fatta.

Ora sono più di 800 le persone sfollate che si sono radunate alla sede dell’Università di Federico II nel quartiere napoletano e la rabbia è tanta. Queste povere persone di certo non dimenticheranno l’orrore di cui sono state testimoni.

Tra chi piange per le vittime c’è anche un famoso cantante napoletano: l’artista, presente sul luogo dell’incidente, fatica a trattenere le lacrime di fronte a una perdita terribile.

Crollo della Vela a Scampia: cosa è successo

A più di una settimana dalla tragedia l’amarezza è ancora tanta e non sarà semplice mandarla via. Lunedì 22 luglio è crollata una passerella della Vela Celeste di Scampia, uno degli insediamenti più noti del posto, che collega il corridoio esterno a uno degli appartamenti. La reazione a catena è stata tremenda: una porzione del terzo piano, dove si trovava la passerella, è crollata causando il cedimento anche dei due piani sottostanti. Il motivo esatto al momento è difficile da individuare: c’è chi dice che è colpa della mancata manutenzione e chi invece ritiene che le recenti ristrutturazioni siano state eseguite in maniera non corretta, causando il disastro.

Quel che è certo è che, al di là delle motivazioni che contemplano persino liti sui pianerottoli e la presenza di troppe persone, i collegamenti tra i diversi piani erano stati ritenuti inadeguati già oltre 10 anni fa, ma nessuno ha fatto nulla per sistemare le cose. Alla fine siamo giunti a una conclusione che purtroppo conosciamo bene. La rabbia è tanta, così come le lacrime: tra quelle di chi abita lì e di chi ha perso un parente ci sono anche quelle di un amatissimo cantante napoletano che ha deciso di metterci la faccia e agire.

Le lacrime del cantante

Sono tanti i cittadini campani che si stanno dando il cambio per aiutare gli sfollati, chi portando viveri, medicinali e vestiti e chi supportandoli psicologicamente. Tra questi volontari c’è anche Franco Ricciardi, cantante neomelodico che è arrivato a portare il suo aiuto a chi rischia di perdere tutto. Ricciardi ha parlato alle telecamere di Fanpage sottolineando la necessità di aiutare i suoi conterranei, coloro che lo hanno sempre sostenuto, e la sua emozione non ha faticato a emergere: il cantante si è commosso e non ha nascosto le lacrime che gli hanno impedito di continuare a parlare.

L’artista ha fatto arrivare ben tre camioncini con beni di prima necessità all’Università Federico II e ha chiesto a tutta la comunità di “stare uniti” e non abbandonare chi ha più bisogno in questo momento così difficile. Franco Ricciardi è stato applaudito dai presenti e il suo aiuto sarà fondamentale in questi giorni complicati. Chiunque può sostenere le famiglie in difficoltà e anche un piccolo aiuto può fare la differenza.