Nicola Ventola, fanno girare la sua foto molto privata: ha tradito la moglie davanti a tutti | Abbiamo le prove

L’ex calciatore viene beccato a tradire e le prove sono schiaccianti, adesso è spalle al muro. Uno scatto che lascia poco all’immaginazione.

Nicola Ventola è uno degli ex calciatori che ha costruito il panorama del mondo calcistico della scorsa generazione ma che di recente è entrato al centro dei media a causa di un presunto tradimento. Un atteggiamento a dir poco adeguato a chi ha una moglie e la foto parla chiaro. Guardando alla carriera, però, il quarantaseienne ha cominciato il suo percorso a 16 anni giocando in Serie A con il Bari per poi passare all’Inter nel 1998.

Una carriera calcistica fatta di svariati traslochi quella di Nicola Ventola ma che ha comunque lasciato il segno. Nel 2009, Ventola è entrato nella squadra del Novara ma poi due anni dopo ha annunciato al mondo calcistico e a tutti i suoi fan il ritiro dall’attività sportiva. Dopo aver lasciato il calcio in maniera attiva, Nicola Ventola ha continuato a praticarlo in modo passivo grazie a vari progetti televisivi e radiofonici sempre in ambito calcistico.

Nel 2018 l’ex calciatore ha lavorato a DAZN e nel 2020 assieme ai colleghi Christian Vieri, Daniele Adani e Antonio Cassano crea Bobo Tv, un podcast sportivo in onda su Twitch. Dopo aver lasciato anche questa esperienza, Ventola sta per cominciarne un’altra con Adani e Cassano che riguarda un nuovo format, ovvero Viva el Futbol, che comincerà online dal prossimo 19 agosto.

Guardando al piccolo schermo, Nicola Ventola doveva essere uno dei concorrenti della nuova edizione de La Talpa ma sembra che abbia deciso di fare un passo indietro per i suoi svariati impegni lavorativi. Oltre alla carriera e al lavoro, Ventola ha anche una vita privata e proprio questa è stata messa in bella mostra di recente.

Più fedele al calcio

In questi giorni sul web sta circolando una notizia che mette in cattiva luce Nicola Ventola e il suo atteggiamento nei confronti della moglie. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex calciatore avrebbe tradito la consorte e ci sarebbero delle prove schiaccianti per dimostrarlo. A far girare tale rumor è stato un utente di Instagram che ha contattato uno degli esperti di gossip più famosi.

Stiamo parlando di Alessandro Rosica e del fatto che un utente gli ha scritto un messaggio molto eloquente con allegata una foto che dimostrerebbe il tradimento dell’ex calciatore dell’Inter. Nel messaggio inviato a Rosica si parla di una certa app di incontri chiamata Raya che garantisce servizi ottimali perché è super controllata anche per la presenza di VIP.

Nicola Ventola beccato

L’utente del messaggio inviato ad Alessandro Rosica mette in evidenza la presenza di Nicola Ventola su questa app, sottolineando la stranezza della cosa dato che è impegnato sentimentalmente. Nel messaggio c’è anche una foto presa proprio dalla dating app a dimostrazione delle sue parole.

Rosica ha risposto alla segnalazione di questo utente affermando che Nicola Ventola non è estraneo ai tradimenti e che l’ha fatto più volte, anche organizzando ‘festoni incredibili’. La risposta di Rosica si conclude con un tag proprio all’ex calciatore chiedendogli conferma e affermando che lui è identico ai suoi amici.