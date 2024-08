Fedez, scoppia in lacrime dopo quello che è successo al figlio: la reazione lascia tutti senza parole | Lo ha fatto davvero

Papà Fedez è un fiume di lacrime, il figlio lo ha portato a questo epilogo. Nessuno si immaginava una reazione del genere.

In quest’ultimo periodo, la vita di Fedez è stata piuttosto sconvolta da diversi avvenimenti che lo hanno costretto a reinventarsi e a ricominciare da zero. Da quando è esploso il Pandoro Gate lo scorso dicembre, nulla è più come prima e dopo aver detto addio alla sua ormai ex moglie Chiara Ferragni, il rapper si è dovuto arrangiare come meglio ha potuto.

Fedez ha dovuto cambiare casa e abitudini e deve gestire con la Ferragni i giorni in cui può stare con i loro due figli, Leone e Vittoria. Proprio il primogenito ha scombussolato per l’ennesima volta il nuovo equilibrio che il rapper si era creato, facendolo piombare in un mare di lacrime. Nessuno dei suoi follower si sarebbe mai aspettato una reazione del genere, che lasciato tutti sotto shock.

Un avvenimento che riguarda in prima persona sia Leone che Vittoria e che il rapper ha potuto fare solo da testimone oculare. L’episodio è accaduto di recente e ha spezzato il cuore del papà cantante nel vedere che cosa è successo ai suoi due figli. Un esito inimmaginabile che ha scioccato tutti i suoi fan.

Come sappiamo, Fedez è sempre stato abituato a condividere con i propri fan ogni singolo momento delle sue giornate e questo inimmaginabile episodio è stato ripreso in diretta. La reazione del rapper è stata una doccia gelata e quello che è successo a Leone a Vittoria ha sconvolto tutti.

L’accaduto

Finalmente Fedez può trascorrere parte delle sue vacanze estive in compagnia dei suoi due adorati figli e ha deciso di trascorrere questi ultimi giorni di agosto nella sua villa in Sardegna. Dopo una giornata trascorsa a giocare, Leone e Vittoria sono diventati protagonisti dell’evento che ha fatto scoppiare in lacrime Fedez.

Durante il corso della serata, Vittoria ha detto una frase emblematica rivolta al fratello maggiore che, subito dopo, le ha risposto per le rime. Questo scambio di battute tra i due bimbi ha fatto scoppiare Fedez in lacrime e i suoi follower non potevano credere alle loro orecchie quando hanno assistito in diretta a tale scena.

Copiose lacrime

Nel momento di relax serale, Vittoria ha detto a suo fratello che è il migliore del mondo e Leone le ha risposto che lei è la sorella migliore del mondo. Questo scambio di apprezzamenti puri e sinceri tra i due bambini ha fatto commuovere papà Fedez, che gli si è spezzato il cuore per la troppa tenerezza dimostrata dai suoi pargoli.

Infatti il rapper ha commentato l’evento con l’esortazione di controllargli subito la glicemia, lasciando intuire che la scenetta a cui ha assistito è stata fin troppo dolce e tenera. I follower di Fedez non si aspettavano tale slancio di affetto da parte di due bambini così piccoli e la reazione del rapper ha commosso a sua volta i suoi fan.