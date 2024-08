Chiara Ferragni, reazione spaventosa della moglie di Silvio Campara: ha dovuto annullare tutto | Anche Fedez interviene

Chiara Ferragni, reazione spaventosa della moglie di Silvio Campara: ha dovuto annullare tutto e anche Fedez è intervenuto.

Nei caldi mesi estivi il gossip impazza su attori, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. A seconda delle indiscrezioni, ora l’uno ora l’altro tra queste personalità è al centro dell’attenzione.

Dopo le notizie diffuse su Fedez, sulle sue vacanze in compagnia di giovani ragazze e sui suoi problemi di salute, ora è di nuovo l’ex moglie Chiara Ferragni ad essere di nuovo al centro dei media.

Secondo le indiscrezioni, Chiara avrebbe trovato la felicità con Silvio Campara. La relazione tra i due sarebbe però stata interrotta dalla moglie dell’uomo.

Al centro dell’attenzione ci sono ora la reazione della moglie di Campara e le parole che Fedez ha diffuso sui social in riferimento a Chiara.

Il ruolo della moglie di Silvio Campara nella relazione dell’uomo con Chiara Ferragni

La situazione attraversata da Chiara Ferragni negli ultimi mesi non è stata delle migliori. L’impero da lei costruito in un decennio si è sgretolato in poche settimane. Dalle accuse di frode fiscale, alla separazione dal marito Fedez, all’odio degli haters sui social, alla perdita di follower, alla chiusura dei suoi negozi. Questa situazione difficile sembra aver trovato un momento di calma. Chiara si sarebbe infatti avvicinata all’imprenditore Silvio Campara.

La situazione sembra però essere già degenerata. A fare luce sulla vicenda è stato il giornalista di gossip, Gabriele Parpiglia. In un post su Instagram all’account @gabrieleparpiglia, l’esperto di pettegolezzi ha rivelato dettagli inediti.

Svelato quanto sta accadendo tra Ferragni e Campara: il giornalista esperto di gossip fa luce sulla questione

Secondo Gabriele Parpiglia, il rapporto tra Chiara e Silvio Campara è nato da una serie di episodi che ha visto coinvolta anche la moglie dell’uomo, Giulia Luchi. La donna avrebbe conosciuto Chiara durante un soggiorno a Forte dei Marmi durante il periodo più difficile del caso “Pandoro-gate”. Luchi avrebbe offerto supporto emotivo e professionale a Chiara. L’avvicinamento tra le due donne avrebbe portato a incontri frequenti nella casa della famiglia Luchi. Qui Chiara avrebbe conosciuto Campara. L’imprenditore e l’influencer si sarebbero così avvicinati.

Campara sarebbe però ancora legato alla sua famiglia. Secondo il giornalista esperto di gossip sarebbe proprio questo legame ancora presente con la moglie ad aver portato alla cancellazione improvvisa del viaggio in Perù. Qui si sarebbero infatti dovuti recare Chiara e Silvio nel loro primo viaggio come neo-coppia. Lo stesso Fedez sarebbe intervenuto sulla vicenda pubblicando un messaggio in cui sembrerebbe, secondo molti utenti, criticare il comportamento di Chiara. La notizia su Chiara Ferragni si è diffusa, come sempre, in brevissimo tempo.