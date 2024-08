Giulia Salemi, distrutta dopo l’ecografia spiega cos’è successo: sono momenti delicati | Adesso deve riprendersi

Un’ecografia che ha sconvolto la vita di Giulia Salemi. L’influencer e showgirl ha condiviso con i suoi fan un momento di grande difficoltà.

Giulia Salemi ha aperto il suo cuore ai fan, raccontando di un periodo difficile a causa di un problema emerso dopo un’ecografia di routine nel suo percorso di gravidanza, condiviso fin dall’inizio sui suoi profili social.

L’influencer, che in passato ha sempre mostrato una grande positività, si è detta ‘distrutta’ da questa notizia. “Sono momenti delicati”, ha confidato e, immediatamente, le sue parole hanno suscitato grande preoccupazione tra i suoi follower, che le stanno inviando messaggi di affetto e sostegno.

Giulia ha voluto rassicurare i suoi fan, sottolineando la necessità di prendersi cura di sé in questo momento così delicato per lei.

Un periodo di cambiamenti

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un periodo di grandi cambiamenti. La coppia, in attesa del loro primo figlio, ha recentemente acquistato una nuova casa e si è trasferita. Nonostante l’emozione per l’arrivo del bambino, la neo-mamma ha ammesso di aver passato una notte insonne nel nuovo appartamento. “Ciao io ho dormito 4 ore stanotte, prima notte in casa nuova insonne sempre, penso sia una questione di energie che cambiano o di materassi nuovi”, ha detto Giulia su Instagram, condividendo con i fan la sua esperienza.

Nonostante la stanchezza, Giulia ha voluto rassicurare i suoi follower sulle condizioni del bambino. “Stamattina siamo andati a fare un check al San Raffaele per vedere se era tutto okay, grazie a Dio é tutto okay”, ha dichiarato, aggiungendo che la sua cartella clinica è sempre più ricca di ricordi e foto.

Un futuro da mamma

La vita di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è entrata in una nuova e magica fase. La coppia, ormai prossima a diventare genitori, sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e intense emozioni. Tra ecografie, traslochi e notti insonni, i due futuri genitori stanno costruendo il loro nido d’amore in attesa dell’arrivo del primo figlio. La gravidanza di Giulia, tra l’altro, ha suscitato grande interesse tra i fan, che non perdono occasione per farle domande e condividere con lei consigli e curiosità.

“Voi mettete il carico da 90 perché poi ne scrivete di ogni, l’ultima che mi ha fatto morire: ‘Non mangiare il miele’, non ho capito perché non devo mangiare il miele”, ha scherzato l’influencer a sottolineare il bel rapporto creato con la sua community. Giulia e Pierpaolo si stanno preparando ad affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e trepidazione. Nonostante le notti insonni e le ansie legate alla gravidanza, la coppia è più unita che mai e non vede l’ora di accogliere il loro bambino.