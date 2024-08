Amadeus, si è portato via anche la più famosa conduttrice Mediaset: adesso è passata al Nove anche lei | Svuotate le reti

Da quando Amadeus ha traslocato sul Nove, tutti l’hanno seguito e adesso anche lei fa parte del gruppo. Mediaset ha perso perfino lei.

In questi ultimi mesi, la televisione italiana è stata piuttosto rivoluzionata e abbiamo visto come molti conduttori abbiano deciso di cambiare aria (e rete). La maggior parte dei presentatori della Rai hanno levato le tende ma adesso anche la più famosa ed amata conduttrice di Mediaset ha deciso di seguire lo stesso percorso.

Dopo che Amadeus ha deciso di dire addio alla Rai e trasferirsi sul Nove, adesso anche lei ha scelto di seguirlo. Mediaset ha perso una delle presentatrici più seguite, apprezzate e famose di sempre e senza di lei i programmi non saranno più gli stessi. Passando al Nove, l’ex conduttore di Sanremo si è trascinato dietro i suoi colleghi e anche lei ha fatto le valigie.

Un duro colpo per la rete Mediaset, che deve fare i conti con un buco che sarà difficile da colmare. La conduttrice che ha deciso di mollare tutto per il Nove si deve preparare al meglio dato che la nuova stagione televisiva la terrà impegnata con due programmi. La Warner Bros. Discovery si è detta più che soddisfatta ad avere una conduttrice come lei in squadra e sa che farà un ottimo lavoro.

D’altronde, la donna in questione ha sempre fatto alzare lo share dei programmi da lei condotti e ora Mediaset è rimasta scoperta senza più nessuno in grado di attirare il pubblico come sa fare lei. Amadeus piglia tutto e come l’asso in un noto gioco di carte si è portato dietro tutti i suoi colleghi e colleghe di un certo spessore.

Nuovo arrivo sul Nove

La presentatrice in questione che ha deciso di lasciare Mediaset per la Warner Bros. Discovery ha avuto un momento complicato, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. In molti hanno creduto che la sua era fosse finita e che non sarebbe più stata in tv. Questo nuovo progetto ha smentito le malelingue e adesso è pronta a fare faville.

Dal lato sentimentale, invece, il periodo nero sembra continuare perché nonostante i vari partner avuti, questa conduttrice non riesce a trovare la sua dolce metà. O forse l’aveva già trovata ma non è stata in grado di riconoscerla a tempo debito. L’amatissima conduttrice che inizierà la sua nuova avventura sul Nove è Belen Rodriguez.

Nuovi programmi per Belen Rodriguez

Proprio così, Amadeus è riuscito a trascinarsi dietro anche Belen Rodriguez, nata e cresciuta sulle reti Mediaset (con qualche esperienza altrove) ma sempre ritornata alla rete natia. Adesso, però, la sua carriera ha subito una svolta e sta facendo i bagagli per trasferirsi sul Nove. Ma non è tutto perché i programmi per lei saranno due e non andranno in onda entrambi sul Nove.

Vedremo Belen Rodriguez al timone di ben due trasmissioni nella prossima stagione televisiva, vale a dire Only Fun – Comico Show e Amore alla prova – La Crisi Del Settimo Anno, rispettivamente in onda sul Nove e su Real Time. La Rodriguez sostituirà la conduzione di Elettra Lamborghini nel primo programma e di Giulia De Lellis nel secondo.