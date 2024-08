Giulia Salemi, scoppia in lacrime: non riesce a trattenersi dopo quello che è successo | La gravidanza…

Notizia shock per Giulia Salemi, non riesce a stare tranquilla e scoppia in un pianto inarrestabile. È un periodo difficile.

Questa estate 2024 verrà ricordata per le numerose nozze VIP che sino succedute in questo periodo afoso dell’anno che ormai sta per giungere ad una fine. Tuttavia, non ci sono stati solo fatidici ‘sì’ pronunciati all’altare ma anche grandi novità ed immense gioie che un semplice test può donare a chi le cerca.

Stiamo parlando del test di gravidanza e di una coppia di influencer molto nota ed amata che ha ricevuta una delle notizie più liete che si possono avere. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno aspettando il loro primogenito come coppia. Pretelli ha già un figlio di 8 anni avuto con la sua precedente compagnia Ariadna Romero, ma adesso sta per costruire una nuova famiglia con la sua Giulia.

La notizia è stata data qualche settimana fa dai diretti interessati con un post su Instagram dove la coppia annunciava la lieta sorpresa. Tuttavia, sembra che qualcosa abbia scaturito una reazione inaspettata in Giulia, che è scoppiata a piangere senza freni e senza poterla consolare in alcun modo.

La coppia nata al Grande Fratello VIP si sta concedendo delle vacanze estive a Maratea, in provincia di Potenza, ma la gioia è sferzata anche dalle copiose lacrime versate da una Salemi particolarmente sotto shock ed inconsolabile. Pierpaolo non sa più cosa fare i loro fan sono increduli.

Una gioia inaspettata

Per il trentaquattresimo compleanno di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha deciso di fargli un regalo più unico che raro. L’influencer ha deciso di comunicare al suo uomo la lieta notizia della gravidanza proprio come regalo di compleanno e Pretelli non poteva essere più felice e commosso dopo tale notizia.

I due hanno mostrato l’avvenimento ai loro follower tramite un post pubblicato su Instagram e i commenti commossi e pieni di gioia non sono tardati ad arrivare. Tuttavia, c’è qualcosa che ha scosso la Salemi nel profondo che l’ha fatto scoppiare in lacrime lasciando tutti (Pierpaolo e i fan) senza parole. Per fortuna, la giovane donna non è sola e il suo lui le è sempre accanto in ogni momento.

Lacrime irrefrenabili

Il motivo per il quale Giulia Salemi è scoppiata a piangere risiede proprio nella sua prima gravidanza, dal momento che si tratta di un’esperienza nuova ci sono moltissime emozioni in ballo e il timore può far vacillare. Per una neomamma che non sa cosa aspettarsi, oltre alla gioia immensa potrebbe anche esserci una piccola paura per quello che sarà.

Tuttavia, le lacrime della Salemi indicano una felicità incontenibile che deve sgorgare anche dagli occhi. Il periodo difficile che sta affrontando riguarda la sua gestazione e come questa cambierà ogni cosa, soprattutto dopo la nascita del bimbo o bimba (ancora non si sa il sesso). Malgrado le lacrime di gioia iniziali sia di lui che di lei, tutto procede per il meglio e i ‘Pretelli’ saranno dei genitori pronti a tutto.