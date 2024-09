XFactor, uno dei giudici lo ha fatto nei camerini: ma la foto è uscita dappertutto | Chiede scusa ma è troppo tardi

L’attesa per la nuova edizione di X Factor 2024 è ormai alle stelle, ma sembra proprio che uno dei giudici si sia messo nei guai.

I fan di X Factor sono pronti ad immergersi in un’altra stagione ricca di emozioni, talenti e sfide musicali all’ultimo sangue.

La giuria, composta da una miscela esplosiva di personalità artistiche e musicali, è pronta a scoprire le nuove promesse della scena italiana e a guidarle verso il successo. Ma proprio uno dei suoi componenti si è messo nei guai.

Dietro le quinte del programma un’ombra si staglia sull’edizione 2024. Delle foto compromettenti, circolate sul web nelle ultime ore, parlano chiaro: uno dei giudici è coinvolto in una situazione hot.

Tutti senza parole

I social network sono un’arma a doppio taglio e lo sa bene Paola Iezzi, che in poche ore è passata da giudice di X Factor a regina indiscussa di uno scandalo. La cantante, nota grazie al duo Paola&Chiara, ha pubblicato un’immagine nelle sue stories di Instagram che hanno agitato tutti, follower e non. Nella fotografia in questione era presente una scritta, colpevole del grande disguido che ha buttato Paola Iezzi nell’occhio del ciclone del gossip italiano. Tutto è avvenuto grazie ad una virgola, o meglio, alla sua assenza.

Un piccolo errore di battitura che ha scatenato una reazione a catena, trasformando una semplice fotografia in un caso mediatico. La cantante, prossima giudice di X Factor insieme a Achille Lauro, Jake La Furia e il volto già conosciuto nel programma Manuel Agnelli, intenta a condividere con i fan un momento di relax, ha pubblicato una foto della sua pausa caffè accompagnata da un hashtag che ha scatenato l’inferno.

L’hashtag incriminato

Paola, nella sua fotografia, ha innocentemente usato l’hashtag #pausaca**o suscitando immediatamente interpretazioni tutt’altro che innocenti. La nuova giudice di X Factor ha cercato di chiarire il suo pensiero con un nuovo post, specificando che intendeva esprimere la sua soddisfazione per una pausa tanto attesa. Tuttavia, l’equivoco era ormai nato e il web non ha perso l’occasione per commentare con ironia la gaffe. Immediatamente travolta dai commenti divertiti dei fan, Paola ha cercato quindi di rimediare con un nuovo post scrivendo: “Ehm.. volevo dire “Pausa, ca**o!”. Del tipo “era ora”. Ma tutti hanno capito altro”.

La gaffe hot di Paola Iezzi è diventata subito virale. “Guarda tu quanto una virgola può cambiare le cose”, ha commentato Paola, dimostrando di saper prendere con filosofia l’accaduto. La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando un esempio perfetto di come un semplice errore di battitura possa scatenare una tempesta mediatica.