Alice D’Amato, la campionessa olimpica in lacrime: la malattia entrata nella sua vita | Ha lottato

La malattia che ha segnato la campionessa olimpica Alice D’amato abituata a dominare la pedana con la sua grazia e la sua potenza.

L’azzurro del podio olimpico, lo splendore delle medaglie, il boato del pubblico: sono immagini indelebili che hanno accompagnato il trionfo di Alice D’Amato.

Eppure, dietro quel sorriso radioso e quella forza apparentemente invincibile, si nasconde una battaglia silenziosa, una lotta contro una malattia che ha segnato profondamente la sua vita.

Le lacrime che hanno solcato il volto della campionessa durante le ultime competizioni non sono state solo quelle della gioia, ma anche quelle del dolore, della paura e dell’incertezza.

Ospite speciale a Verissimo

La campionessa olimpica è stata recentemente ospite nel programma condotto da Silvia Toffanin, dove ha aperto il suo cuore al pubblico facendo conoscere a tutti la sua incredibile storia. “Per me questa medaglia era qualcosa di inarrivabile. Credo poco nelle mie capacità. Non pensavo di poter vincere una medaglia d’oro, mi ero già rassegnata. Non è stato facile. Ci sono stati tanti ostacoli. Ma non ho mai mollato. A 10 anni, io e mia sorella abbiamo lasciato casa a Genova e trasferiti a Brescia per arrivare a livelli più alti. La determinazione è stata tanta” ha dichiarato la medaglia d’oro Alice D’Amato. La medaglia d’oro conquistata da Alice è la ricompensa di anni di sacrifici e di un’impegno costante. ‘Non riesco ancora a crederci’, ha ammesso, la voce tremante dall’emozione.

La sua vittoria è un trionfo della volontà, frutto di un lavoro certosino e di una forza d’animo che l’ha sostenuta anche nei momenti più difficili, in particolare durante l’assenza della sorella gemella, Asia. La gioia della vittoria si è mescolata però al dolore della perdita. Sul podio più alto, con la medaglia d’oro al collo, Alice ha rivolto un pensiero commosso al padre, che non ha potuto assistere al suo trionfo. Un gesto toccante per ricordare un uomo che l’ha sempre sostenuta e incoraggiata. “Ha lottato come un leone contro una malattia che lo devastava da qualche anno. Non si è mai arreso né lamentato e ha sempre trasmesso positività alle sue ragazze” scrivono dalla Società Ginnastica Andrea Doria.

Un grande papà

“Le ha sempre sostenute nel loro sogno. Apparentemente burbero, non amava i riflettori. Sempre presente, ma mai invadente. Lasciava la scena alle sue bimbe senza mai prendersi alcun merito.

Le ha avvicinate alla ginnastica, ma mai soffocate. Ha fatto il papà e continuerà a farlo dall’alto” proseguono dalla società sportiva non appena il padre delle “fate” della ginnastica è venuto a mancare lo scorso 24 settembre 2022.