Iva Zanicchi, svela un dettaglio agghiacciante sulla morte del marito: non lo aveva ancora mai detto a nessuno | Da svenimento

Iva Zanicchi, una delle voci più amate della musica italiana, ha recentemente svelato un dettaglio sconvolgente sulla morte del marito, Fausto Pinna, in una toccante intervista a “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Pinna, il compagno di una vita, è venuto a mancare lo scorso 8 agosto a 74 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. Durante l’intervista, la cantante ha aperto il cuore, condividendo emozioni profonde e intime, lasciando senza fiato il pubblico in studio e a casa.

Iva e Fausto erano legati da una storia d’amore straordinaria, che ha superato le difficoltà della vita e della malattia. Nel salotto di Silvia Toffanin, la Zanicchi ha ripercorso gli ultimi momenti vissuti insieme al marito, rivelando alcuni aspetti mai raccontati prima, che hanno profondamente toccato tutti. Tra i tanti aneddoti e ricordi condivisi, la cantante ha parlato di come i due si siano amati fedelmente per tutta la vita, ma anche della difficoltà di affrontare la malattia che ha segnato gli ultimi anni del loro rapporto.

Durante l’intervista, Iva ha raccontato di essere rimasta accanto a Fausto fino all’ultimo respiro, dormendo persino accanto a lui nel letto d’ospedale. “Stava in un lettino di ospedale – ha raccontato con voce tremante – io dormivo al suo fianco. Stava diventando sempre più debole per cui io lo rassicuravo: ‘Certo che ti amo, ti amo ancora di più‘”. Il loro amore, come ha sottolineato più volte la cantante, non è mai venuto meno, nemmeno nei momenti più difficili. Fausto, nonostante la sofferenza, trovava sempre il modo di farla sentire speciale.

Ma c’è stato un dettaglio in particolare che ha gelato il pubblico. Iva ha confidato per la prima volta un momento particolarmente difficile vissuto durante la malattia del marito, un momento che fino a quel giorno non aveva mai rivelato a nessuno. Il dolore, l’impotenza di vedere l’uomo che amava soffrire e spegnersi lentamente, l’ha lasciata letteralmente sconvolta. Le sue parole hanno colpito profondamente tutti i presenti, evidenziando quanto sia stato devastante per lei affrontare la perdita di Fausto.

Il doloroso dettaglio dell’orologio

Durante l’intervista, Iva Zanicchi ha voluto sottolineare quanto sia difficile convivere con il vuoto lasciato da Fausto, dopo una vita intera trascorsa insieme. “Vado al cimitero, gli parlo e gli dico: ‘Pippi, non avere fretta di farmi tornare da te. Lasciami ancora un po’ qui’”, ha raccontato, visibilmente commossa. Queste parole dimostrano il forte legame che ancora la unisce a Fausto, nonostante la morte.

La cantante ha confessato di sentire ancora la sua presenza, di portarlo sempre con sé, anche simbolicamente: infatti, indossa il suo orologio, puntato sull’ora esatta in cui Fausto è morto. Un gesto carico di significato, che testimonia quanto la sua perdita sia una ferita ancora aperta.

Iva Zanicchi si lascia andare a Verissimo

Il racconto di Iva Zanicchi a “Verissimo” è stato un momento di grande emozione, un’occasione in cui ha condiviso con il pubblico la sua sofferenza, ma anche la sua forza. La cantante, nonostante il dolore profondo, ha mostrato una straordinaria capacità di reagire, mantenendo sempre viva la memoria del marito.

La scomparsa di Fausto Pinna ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Iva Zanicchi, ma lei continua a ricordarlo con affetto e dedizione. Il loro amore, che ha attraversato anni di felicità e difficoltà, rimane il fulcro della sua esistenza, anche ora che lui non c’è più fisicamente. In ogni gesto, in ogni parola, Iva porta con sé il ricordo di quell’uomo che l’ha amata fino alla fine e che, in qualche modo, continua a farlo anche adesso.