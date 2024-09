“Mi hanno maltrattato”, denuncia a X Factor dopo quello che è successo dietro le quinte: loro lo sapevano

Un partecipante alle selezioni di X Factor denuncia il trattamento subito al talent show. Saltano fuori le magagne.

Uno dei talent show musicali più atteso dell’anno è X Factor e lo scorso 17 settembre sono iniziate le audizioni per trovare i concorrenti che hanno il vero talento nascosto nel loro io più profondo e che meritano di correre per la finale. Quest’anno l’edizione ha subito un cambiamento importante perché sia la giuria che la presentatrice sono diverse.

Seduti al bancone troviamo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e al timone del programma abbiamo Giorgia. Nonostante il talent show sia iniziato da pochi giorni, è stata già fatta una denuncia contro di esso e contro il trattamento subito da un partecipante alle audizioni. Quello che è successo dietro le quinte ha lasciato un segno profondo nella persona interessata e sono cose che non dovrebbero mai capitare.

Sappiamo bene come X Factor abbia le sue regole da rispettare se si vuole provare a sfondare nel mondo della musica e aggiudicarsi un posto nella finale. Tuttavia, alcuni partecipanti vengono ‘puniti’ proprio dal regolamento stesso e non riescono a dimostrare il loro vero valore. Un ragazzo ha recentemente spiegato che cosa è successo davvero dietro le quinte e il popolo del web è rimasto allibito.

Le regole del talent sono chiare: alle selezioni si devono portare tre cover italiane, tre cover inglesi e, a discrezione della persona, tre pezzi originali. Tuttavia, sembra che per questo ragazzo la scelta del brano in lingua inglese non sia stata per nulla favorevole e adesso ha denunciato l’accaduto sul web.

Lo sfogo sui social

Il giovane che ha voluto denunciare il fatto sul suo canale social di TikTok è Santi Briguglio e non è riuscito a passare le audizioni a causa di un pezzo cantato in inglese che non ha convinto per nulla i giudici. Il brano in questione è All of me di John Legend e non è passato avanti a causa di una stonatura durante l’esibizione e della pronuncia inglese non proprio corretta.

Durante la sua denuncia social, Santi Briguglio ha ammesso che la sua pronuncia in inglese non è perfetta ma crede che la sua esibizione sia andata male per la forte emozione e l’agitazione di calcare il palco di X Factor. Il ragazzo ha affermato di essersi sentito beffeggiato dai giudici, sostenendo che in qualche modo l’hanno maltrattato prendendosi gioco di lui.

La verità

Santi afferma che la sua esibizione non è andata come sperato perché fin dall’inizio si è sentito maltrattato e preso in giro dai giudici nel momento in cui lui ha elencato tutti i premi vinti e questo lo avrebbe destabilizzato. Alla fine della sua denuncia social, però, Santi Briguglio si è addossato ‘la colpa’ del fallimento della sua esibizione perché si è lasciato vincere dalle emozioni negative. Tuttavia, il dettaglio che ha lasciato allibiti gli utenti del web è il fatto che sono stati i giudici a scegliere il brano in inglese che Santi doveva cantare.

Certamente, loro l’hanno scelto tra le opzioni da lui stesso portate però, forse, sarebbe andata meglio se la canzone fosse stata scelta dal diretto interessato. In ogni caso, la denuncia social di Briguglio è solo una sorta di messaggio informativo per dare spiegazioni del suo fallimento alle audizioni di X Factor, senza incolpare nessuno se non lui stesso per esserci lasciato sconfiggere dalle emozioni negative.