Amici, l’incidente gravissimo: professoressa in coma dopo la violenta caduta | Corsa in ospedale

Terribile incidente dietro le quinte, la professoressa è stata portata d’urgenza in ospedale mentre era in coma. Caduta rovinosa.

L’attesissimo talent show di Canale 5 ha ancora una volta slittato la sua partenza e Amici di Maria De Filippi non è ancora iniziato, facendo sospirare i suoi fan. Il gravissimo incidente della professoressa ha sconvolto tutti e nulla sarà più come prima. Il talent di Mediaset doveva partite durante le prime settimane di settembre ma ancora non c’è nulla di fatto.

Pare proprio che sia una volontà della De Filippi ad aver deciso di rimandare l’inizio del suo programma ancora di qualche giorno, facendo preoccupare i fan e riempiendoli di dubbi sul motivo di tale ritardo. La ragione dietro alla scelta della Queen Mary di Canale 5 è giustificabile ma finalmente abbiamo una data di inizio.

La prima puntata di Amici 2024 sarà mandata in onda domenica 29 settembre, ovviamente su Canale 5 alle 14. Un ritardo inatteso da parte dei fan della trasmissione che molto probabilmente è riconducibile a un motivo più che valido. Pare proprio che Maria De Filippi si stia dedicando completamente all’edizione invernale di Temptation Island e potrebbe essere questa la ragione del ritardo di Amici.

Questo talent show non è solo un programma televisivo: per molti significa quotidianità, compagnia, calore e famiglia. Infatti quando succede qualcosa di brutto ad un componente di questa grande ‘famiglia’ di Canale 5, l’agitazione tra il pubblico è palpabile. Di recente, una figura indimenticata di Amici si è raccontata in un’intervista piuttosto personale.

Un ruolo importante

Stiamo parlando di una professoressa che era indispensabile nelle prime edizioni di Amici ma che adesso il suo ruolo è stato del tutto cancellato. Si tratta di Fioretta Mari, nome d’arte di Fioretta Manetti, e del suo ruolo passato da professoressa di recitazione nella scuola di ballo più nota di Mediaset.

Fioretta Mari è un’attrice, una regista e una direttrice teatrale e ha dedicato la sua vita al piccolo e al grande schermo e ai palchi di molti teatri sparsi nel mondo. Una vita costellata di successi lavorativi ma anche fatta da diversi traumi, uno in particolare stava per mandarla al Creatore anzitempo.

La caduta (quasi) fatale

Fioretta Mari è stata protagonista di uno spiacevole episodio che poteva avere un epilogo a dir poco peggiore. Un incidente accadutole alcuni anni fa che l’ha vista finire in ospedale d’urgenza mentre era in coma. Tutto è successo poco dopo aver terminato le riprese del film Al posto tuo e lo spiacevole evento è accaduto per una banalità. Fioretta Mari, infatti, voleva recuperare un foglio lasciato nello studio di un fotografo ma è finita per cadere in una botola profonda 3 metri che era stata resa invisibile da un telo. L’attrice ha affermato di essere riuscita a salvarsi la vita aggrappandosi alle pietre ma comunque è finita in coma e ricoverata d’urgenza in ospedale.

Fioretta Mari non fa più parte del cast di Amici da diverso tempo e questo non per via di episodi sgradevoli o pericolosi, ma semplicemente perché Maria De Filippi ha deciso di eliminare la categoria recitazione tra le materie insegnate. Tuttavia, la Mari ha fatto un appello alla De Filippi e le ha chiesto di poter tornare sui banchi della scuola di Amici ad insegnare nuovamente recitazione agli aspiranti artisti del talent.