Fedez, non ne può più e chiama (la mamma) e l’avvocato: arriva la bastonata per Tony Effe | Si va in tribunale

Il dissing tra i due cantanti ha toccato punti troppo delicati e adesso Fedez si è stancato. Lo scontro finirà in tribunale.

Il mondo della musica e, nel dettaglio, quello del rap e della trap è stato scosso da un dissing che va avanti da diversi giorni tra due icone odierne della musica rap e trap. Stiamo parlando di Fedez e Tony Effe che se le stanno cantando di santa ragione da un po’ di giorni a colpi di rime velenose e frecciatine per nulla velate.

Nell’ultimo singolo del trapper romano, intitolato Chiara, Tony Effe ammette che Chiara Ferragni lo adora, che lei è stata accanto a Fedez quando si era stato male e accusa il rapper di averla abbandonata nel momento del bisogno. A tutti questi colpi bassi, il rapper di Rozzano ha risposto per le rime.

Fedez ha accusato Tony Effe di essere un infame perché il trapper di Roma avrebbe scritto alla Ferragni mentre si definiva amico del rapper. Una sorta di tradimento di amicizia che a Fedez non è andato per niente giù. Inoltre, i rumor estivi sostenevano che Chiara e Tony Effe avevano una relazione ma il trapper ha smentito la cosa affermando che tra loro c’è solo una sincera amicizia.

Tuttavia, una parte specifica del dissing fatto da Tony Effe ha toccato corde che non dovevano essere nemmeno sfiorate. Sempre nel suo singolo, il trapper afferma che Fedez avrebbe fatto i figli solo per postarli e questa accusa non è per nulla piaciuta né a mamma Chiara né a papà Fedez. Entrambi, infatti, con post differenti, hanno risposto di non coinvolgere i bambini in questo tipo di situazioni.

Scontro inevitabile

Adesso che sono stati tirati in ballo i figli di Fedez, il rapper non ci vede più dalla rabbia e potrebbe aver deciso di agire su un altro piano. Finendo il botta e risposta per via rap, il cantante potrebbe rivolgersi ad aiuti legali per frenare la questione. Fino a quando Tony Effe toccava lui e il rapporto con la Ferragni, Fedez ‘stava la gioco’ e rispondeva per le rime ma adesso basta.

Come ha scritto il rapper di Rozzano dopo che Tony Effe ha tirato in ballo i suoi figli: “Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano”, sembra che l’indiscrezione delle ultime ore su un possibile intervento legale potrebbe risultare vero. Tale indiscrezione proviene dall’esperta di gossip più nota, ovvero Deianira Marzano.

L’epilogo (?)

Second quanto pubblicato in una storia di Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il prossimo passo che Fedez potrebbe fare è quello di rivolgersi ad un avvocato. L’indiscrezione è arrivata alla Marzano da un utente social che afferma di conoscere Federico e pare proprio che il dissing diventerà una vera e propria questione legale.

Fedez sembrerebbe intenzionato a chiudere lo scontro verbale con Tony Effe in maniera definitiva tramite l’aiuto sia della mamma (una sostenitrice nei momenti di sconforto) che di un avvocato. Pare che l’aver messo in mezzo i suoi figli non sia per nulla piaciuto a Fedez e secondo l’indiscrezione riportata da Deianira Marzano dopo la segnalazione di un utente che dice di conoscere il rapper, la cosa potrebbe finire in tribunale. Staremo a vedere l’epilogo di questo dissing tra rapper e trapper.