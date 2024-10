La promessa, anticipazioni gravissime: Curro e Feliciano potrebbero perdere la vita | Solo una possibilità di sopravvivenza

Colpi di scena mortali in arrivo a La Promessa! Le anticipazioni delle prossime puntate lasciano presagire un futuro oscuro per due dei personaggi più amati: Curro e Feliciano.

Curro e Feliciano in pericolo? Le anticipazioni dei prossimi episodi non lasciano presagire nulla di buono. Scopri cosa succederà nella Soap in onda su Rete4, dal 7 al 12 ottobre, alle ore 19.35.

Don Lorenzo, fingendo un dolore alla sciatica lancinante, si è astutamente sottratto alla pericolosa battuta di caccia. Un alibi perfetto per il conte, che così potrà rimanere in disparte e assistere agli eventi senza lasciare tracce. Ignari del pericolo imminente, Curro e Feliciano si addentrano nel bosco, inconsapevoli di essere nel mirino di un cecchino.

I due colpi di fucile che li raggiungono gettano tutti nello sconforto. La situazione è disperata. Don Alonso, con un’aria di finta preoccupazione, affida a Manuel il compito di chiamare il dottor Sandoval, un medico dalla fama sinistra. Nel frattempo, Petra, straziata dal dolore, supplica la marchesa di far operare Feliciano. Un intervento crudele e rischioso si profila all’orizzonte.

Il destino di Curro è appeso a un filo

Le speranze di Maria si infrangono quando Jana le comunica l’irremovibile decisione di Cruz. Senza un lavoro e con la reputazione a pezzi, la Fernández si trova di fronte a un futuro incerto. Confidandosi con Salvador, decide di abbandonare la casa di Ramona per cercare fortuna altrove, consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare. Nel frattempo, la situazione di Curro peggiora. Il dottor Sandoval, dopo aver operato Feliciano, comunica ai marchesi l’impossibilità di salvare entrambi i giovani. La proposta di trasferire Curro in ospedale innesca una furiosa discussione tra Abel e i marchesi.

Don Lorenzo, dopo una lunga consultazione con i medici, annuncerà una decisione che sorprenderà tutti: Curro rimarrà alla tenuta e sarà affidato alle cure di Abel. Dietro questo apparente gesto di benevolenza si nasconde un piano ben preciso: il conte, pur fingendo di preoccuparsi per il figlio, continuerà a tramare nell’ombra con Cruz per sbarazzarsi definitivamente del giovane. Nel frattempo, Abel deciderà di organizzare una trasfusione di sangue per salvare la vita a Curro e lancerà un appello a tutti gli abitanti della tenuta. Dopo aver effettuato numerosi prelievi, scoprirà che l’unico sangue compatibile con quello di Curro è quello di Jana.

Qualcosa non quadra

Feliciano, ripresosi miracolosamente, si presenterà in cucina desideroso di riprendere le sue mansioni. Don Romulo, sorpreso dalla sua tempestiva ripresa, lo rimprovererà e lo riporterà a letto, non prima di averlo interrogato sull’accaduto durante la caccia. Il maggiordomo, con il suo acume, vorrà comprendere nel dettaglio la dinamica dell’incidente e, più tardi, ne discuterà con Pia. Entrambi avranno la netta sensazione che qualcosa non torni nella versione dei fatti.

Nello stesso momento, la trasfusione di Jana fa effetto e Curro si riprende. Abel deciderà quindi di operarlo e il dottore allestirà una sala operatoria nella sua camera mentre a Manuel viene affidato il compito di cercare i medicinali. Cruz e Don Lorenzo sperano però che Abel abbia preso la scelta sbagliata e che l’operazione sia fatale per Curro. L’operazione andrà bene e i due saranno su tutte le furie.