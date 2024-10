“L’operazione è un errore”, La Promessa deve fare i conti con la morte: anticipazioni che fanno tremare | Finisce in tragedia

La serie tv spagnola ci tiene con il fiato sospeso, adesso gli eventi prendono una piega fatale. Epilogo drammatico.

La Promessa è una serie televisiva spagnola che ha conquistato il favore di molti telespettatori italiani e tutti i giorni, alle 19:35 circa, in tantissimi si sintonizzano su Rete 4 per scoprire che cosa capiterà ai loro personaggi preferiti. Tuttavia, le anticipazioni delle prossime puntate sembrano avere un tono particolarmente grave e drammatico, facendo agitare i fan del programma.

Curro ha passato momenti terribili ma dopo la trasfusione avuta grazie alla gentilezza di Jana, si sentirà leggermente meglio tanto da essere operato. Il dottor Abel sceglierà di operarlo, dato che è migliorato quel che basta per eseguire l’intervento, e deciderà di preparare una sala operatoria in camera sua.

Nel frattempo, Don Manuel andrà a cercare i medicinali per l’operazione ma non riuscendo a trovare l’etere necessario, il marchese deciderà di prendere l’aereo per cercarlo altrove. Il viaggio di Manuel non sarà in solitaria, perché Jana gli chiederà di poterlo accompagnare. Martina, preoccupata per le condizioni di Curro, porterà in camera sua il grammofono per farlo distrarre dal suo dolore.

Ci sono due personaggi che sperano vivamente nell’insuccesso dell’operazione eseguita da Abel su Curro. Stiamo parlando della Cruz e di Don Lorenzo, che desiderano con forza che il medico abbia sbagliato e che l’intervento risulterà fatale per il paziente. Nel frattempo, Feliciano si sentirà male e peggiorerà a vista d’occhio.

La ricerca

Teresa, in preda al panico per le condizioni di salute di Feliciano, chiederà a Jana di visitarlo per capire che cosa lo rende tanto sofferente e malato. Nel frattempo, Lope comincerà a cercare Vera ma non trovandola capirà che la ragazza sta cercando di evitare la duchessa Susanna. Quest’ultima ha fatto visita alla Cruz da poco tempo e pare che la giovane non la voglia per nulla incontrare.

Catalina dirà di essere molto grata a Pelayo per essere riuscito a convincere la marchesa a far riassumere Maria e rivelerà a Margarita di sentirsi in colpa per aver rifiutato la proposta di nozze del giovane. Intanto Curro farà molta fatica a risvegliarsi dopo l’operazione a causa del troppo etere che gli è stato dato e potrebbe finire in tragedia.

Operazione riuscita a metà

Nonostante le difficoltà, Curro riuscirà a riprendersi in qualche modo e sembrerebbe che l’intervento sia andato a buon fine. Questo epilogo farà infuriare la Cruz e Don Lorenzo, che non volevano altro che vedere Curro morire in preda al dolore. Nel frattempo, Vera riuscirà a non farsi riconoscere da Susanna e per dimostrare che ha apprezzato la pazienza di Lope, gli regalerà un tartufo promettendogli di cucinargli una cena deliziosa.

Le condizioni di salute di Feliciano terranno in forte ansia Teresa e Petra, che non faranno altro che vegliarlo costantemente. Teresa, però, disperata per Feliciano pregherà il medico di intervenire per fare qualcosa, ma Abel sarà costretto a rifiutarsi perché deve prendersi cura di Curro che, a quanto pare, ha qualcosa che non va. Così il dottore costringerà Teresa a cercare Guillen, un medico in paese.