Mare Fuori, deve lasciare il set dopo il flop: la soffiata da dietro le quinte | Non è piaciuta a nessuno

Un comportamento inaspettato e fuori dalle righe ha fatto scalpore tra i fan della serie televisiva. Adesso deve lasciare il set.

Mare Fuori è una serie televisiva 100% Made in Italy che ha saputo conquistare il cuore di moltissimi fan che si sono appassionati delle numerose storie riguardanti i ragazzi del carcere minorile di Napoli. Le loro vicende si sono susseguite per ben quattro stagioni e adesso i telespettatori appassionati non vedono l’ora di gustarsi la nuova stagione.

Le riprese per la quinta stagione di Mare Fuori sono già iniziate ma ancora non si conosce una data precisa di uscita delle nuove puntate. Tuttavia, potrebbe essere praticamente certo che la nuova stagione di Mare Fuori arriverà nei primi mesi del 2025. Quindi, l’attesa è sempre meno e l’impazienza cresce sempre di più.

Nel frattempo, per accontentare la curiosità e la voglia dei fan di parlare di questa serie tv, un personaggio molto amato del cast ha fatto parlare di sé in queste ultime settimane. La sua condotta ha lasciato tutti allibiti e senza parole perché nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere.

Sembra proprio che una delle attrici protagoniste della serie tv abbia deciso di cambiare rotta e dedicarsi a tutt’altro tipo di attività. A lanciare questa bomba mediatica è stato uno dei massimi esperti di gossip che abbiamo, vale a dire Alessandro Rosica. Stando ad una sua storia pubblicata su Instagram, qualcuno molto amato avrebbe cambiato carriera.

Cambio radicale

Stiamo parlando di Maria Esposito, interprete dell’amato personaggio Rosa Ricci, e del fatto che da poco tempo ha aperto una sua attività commerciale. Stando alla storia di Instagram pubblicata da Rosica, la scelta di Maria Esposito deriverebbe da un presunto flop nel cinema. Quindi, in altre parole, Alessandro Rosica starebbe suggerendo che l’attrice non è riuscita a sfondare e ripiega sull’industria.

Infatti, Maria Esposito ha deciso di aprire un cocktail bar a Napoli, nei quartieri spagnoli, chiamandolo ‘Ciak’, una parola che la giovane ragazza avrà sentito un mucchio di volte. L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 29 settembre e per l’occasione si sono presentati molti volti noti della serie tv e tra loro davvero in pochi si aspettavano una novità del genere da parte della Esposito.

Maria Esposito, addio a Mare Fuori (?)

Dal momento che Maria Esposito si sta dedicando alla nuova attività commerciale e dato il post pubblicato da Alessandro Rosica che fa intuire come l’attrice non avrebbe sfondato nel cinema, in molti si chiedono se nella nuova stagione di Mare Fuori il personaggio di Rosa Ricci ci sarà oppure no. Lasciare il cast per un bar è un’idea che non è piaciuta praticamente a nessuno ma non è detto che sia un addio definitivo alla serie.

Infatti, guardando ai fatti in modo superficiale, si potrebbe credere che la risposta sia negativa ma se si fanno le dovute ricerche si scopre che nella quinta stagione di Mare Fuori, probabilmente in arrivo nei primi mesi del 2025, ci sarà anche Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci. Quindi, nell’attesa, potete andare a bervi qualcosa preparato dal vostro personaggio preferito della serie tv.