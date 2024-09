La promessa, anticipazioni di sangue: la marchesa si è spinta troppo oltre e per lei è finita | Troppo grave

La Promessa: anticipazioni di fuoco. Per la marchese le cose si mettono male e andata troppo oltre. Finisce qui.

La serie “La Promessa” continua a tenere i telespettatori incollati allo schermo con colpi di scena inaspettati e trame intrise di mistero e intrighi. Nella settimana che inizia il 1° ottobre 2024, il destino dei protagonisti prende una piega inaspettata. Al centro di tutto c’è la figura controversa della marchesa Cruz, che sembra essersi spinta troppo oltre. I suoi gesti e decisioni sono sempre più pericolosi, tanto che potrebbe aver già segnato la sua rovina. Ma cosa accadrà ora? La tensione cresce, e il clima a La Promessa diventa progressivamente più teso, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Le anticipazioni parlano di eventi drammatici che scuoteranno la tenuta, con conseguenze irreversibili. La marchesa Cruz, con la sua ossessione per il controllo, sembra pronta a tutto pur di difendere il suo potere, ma qualcuno, o qualcosa, potrebbe mettersi sulla sua strada. Sarà lei la vittima di un destino crudele? Oppure riuscirà ancora una volta a piegare tutti al suo volere? Il pericolo incombe, e i protagonisti dovranno affrontare prove difficili, alcune delle quali potrebbero essere fatali. La tenuta è un campo di battaglia dove ogni personaggio gioca la propria partita, ma alla fine, chi uscirà vincitore? La marchesa ha davvero superato il limite questa volta, o riuscirà ancora una volta a dominare il gioco? Vediamo cosa ci riservano le anticipazioni delle puntate dal 1° al 6 ottobre.

La tensione è palpabile tra Salvador e Jeronimo e solo l’intervento di Feliciano riesce a evitare che la situazione degeneri in tragedia. Intanto, Maria Fernandez è ignara che la verità sul furto sia stata finalmente svelata. Tuttavia, nonostante l’innocenza della cameriera sia stata riconosciuta, la marchesa si oppone con forza al suo ritorno alla tenuta. Jana riceve un misterioso regalo, e Abel si affretta a prendersene il merito, ma lascia intendere che il gesto potrebbe provenire da Manuel, il quale spera ancora di ricucire il rapporto con la ragazza.

Per mercoledì 2 ottobre le cose si complicano soprattutto per Simona che soffre per la partenza di Candela e rifiuta l’aiuto di Vera, nonostante i consigli di Lope. Don Alonso, seguendo i suggerimenti di Curro, riesce a ottenere un’importante approvazione dalla Casa Reale per l’avvio del business delle marmellate di Catalina e Pelayo. Tuttavia, la situazione tra Catalina e Pelayo è tutt’altro che risolta: il conte è ancora profondamente ferito dal rifiuto della giovane e non sembra disposto a perdonarla. Cruz e Don Lorenzo, invece, si trovano in forte disaccordo sulla caccia in onore di Curro, durante la quale sembra profilarsi l’intenzione di eliminare il nuovo barone.

Spoiler per giovedì 3 ottobre 2024

Il personale della tenuta è furioso per la libertà concessa a Jeronimo, mentre Maria Fernandez continua a essere tenuta lontana da La Promessa, nonostante la sua innocenza. Manuel, Catalina e Martina si presentano davanti alla marchesa per implorarla di revocare la sua ingiusta decisione, ma Cruz è irremovibile. Simona, sempre più preoccupata, confida a Lope il timore che Candela non sia partita per Andujar, ma che sia fuggita nelle Asturie con Carlos, e che forse non tornerà più. Nel frattempo, i marchesi danno finalmente il loro consenso alle nozze tra Feliciano e Teresa, anche se il giovane non riesce a gioire appieno, preoccupato dal segreto che sua madre non ha ancora rivelato alla marchesa. La tensione tra i vari personaggi si intensifica, e il futuro sembra sempre più incerto.

Manuel è profondamente infuriato con Abel, colpevole di aver mancato di rispetto a suo padre. Simona, nel frattempo, inizia a riprendersi dalla partenza di Candela e accetta l’aiuto di Vera in cucina. Salvador è in preda all’ansia per Maria e spera che Catalina possa convincere la marchesa a farla tornare alla tenuta. Anche Curro è al centro dell’attenzione, mentre si esercita al tiro insieme a Manuel, cercando di distrarsi dalle tensioni che si accumulano intorno a lui.

Nuove anticipazioni: la marchesa è irremovibile e l’amore trionfa

La situazione a La Promessa è sempre più tesa. Catalina, Martina e Manuel non riescono a smuovere la marchesa Cruz dalla sua decisione di tenere Maria Fernandez lontana dalla tenuta. Intanto, Jeronimo sembra seguire con attenzione ogni mossa di Pelayo e Catalina, che si sono finalmente dichiarati il loro amore. Ma Don Lorenzo, deciso a riportare ordine, costringe Pelayo ad allontanare Jeronimo dalla tenuta, restituendo le chiavi del magazzino a Don Romulo, che le affida a Feliciano.

L’assenza di Candela si fa sempre più pesante per Simona, che accetta l’aiuto di Vera, ma continua a sentirsi sola. Manuel, ancora speranzoso, spinge Jana a tenere il suo regalo, un fermaglio, mentre Petra, in un gesto di generosità, dona a Teresa una mantella di pregio e le promette di realizzarle l’abito da sposa. Ma improvvisamente, la pace apparente viene interrotta: Curro corre nel salotto urlando di aver bisogno di un medico. Cosa sarà successo? Un nuovo mistero si profila all’orizzonte, e l’ansia cresce ancora di più. La Promessa dalla prossima settimana vi aspetta ogni giorno alle ore 19.35 su Rete 4, cambiando per il palinsesto invernale rete di trasmissione.