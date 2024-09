La Promessa, anticipazioni da brivido: lo hanno portato via senza pietà | Scoppia l’indagione

Anticipazioni ansiolitiche de La Promessa: un’indagine per una misteriosa sparizione portano alla luce scomode verità.

La Promessa è diventata in breve tempo una delle serie più seguite in Italia, catturando l’attenzione del pubblico con le sue trame intricate, personaggi complessi e colpi di scena mozzafiato. Ambientata in un sontuoso palazzo all’inizio del XX secolo, la serie racconta le vicende di una famiglia nobile e della loro servitù, intrecciando amori proibiti, vendette e segreti sepolti nel tempo.

Le anticipazioni della prossima settimana di La Promessa sono cariche di tensione, praticamente da “brivido”. Sembra che qualcosa di molto importante venga portato via senza alcuna pietà lasciando i protagonisti della soap praticamente senza parole. Romulo a questo proposito fa un annuncio sorprendente dando inizio ad una complessa ricerca per capire il colpevole.

Ed è appunto proprio il capo della servitù a raccontare la scomparsa di un prezioso orologio da polso appartenente al capitano Lorenzo. L’indagine viene immediatamente avviata, con l’obiettivo di risolvere il mistero prima dell’intervento della Guardia Civile. La scoperta del furto scatena il caos a palazzo, con sospetti che iniziano a ricadere su diversi membri della servitù.

L’accusa di furto di un oggetto di grande valore e simbolo del prestigio della famiglia diventa rapidamente una questione scottante all’interno delle mura di La Promessa, e la tensione tra i personaggi raggiunge nuovi picchi.

La promessa: anticipazioni da lunedì 16

Nelle prossime puntate, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024, Manuel continua a soffrire per il cambiamento di atteggiamento di Jana, la quale è decisa a porre fine alla loro relazione. Jana, frustrata e confusa, si confida con Abel, mentre Manuel si ribella all’influenza della madre, rifiutandosi di essere il suo burattino. Nel frattempo, Pelayo e Cavendish chiudono segretamente un accordo per la consegna di armi, senza che Catalina ne sia a conoscenza.

Nel frattempo, il palazzo viene scosso dall’arrivo di un misterioso mago, che si offre di esibirsi per intrattenere gli abitanti della tenuta. Alonso, desideroso di sollevare lo spirito della famiglia, incarica proprio Romulo di organizzare lo spettacolo. Tuttavia, la già citata notizia del furto dell’orologio di Lorenzo sconvolge tutti, portando Petra a reagire in modo difensivo. Le indagini si intensificano, e Feliciano, uno dei sospettati, nega con forza ogni coinvolgimento, guadagnandosi la fiducia del capitano.

Intrighi e Sospetti: Chi ha rubato l’orologio?

La questione dell’orologio diventa il fulcro delle tensioni a La Promessa. Maria, una delle cameriere più affidabili, viene presto sospettata del furto, ma Petra insinua che la colpevole potrebbe essere Vera, suggerendo che prima del suo arrivo non era mai sparito nulla di valore. Nonostante queste insinuazioni, Maria viene licenziata da Cruz, mentre la tensione tra i personaggi cresce sempre più. Jana, profondamente legata a Maria, la ospita nella casa vuota di Ramona, mentre le voci e i sospetti continuano a circolare. Cruz e Lorenzo, intanto, tramano contro Curro, progettando di farlo uccidere durante una battuta di caccia, mascherando l’omicidio come un incidente. Le sorti del giovane sembrano così appese a un filo.

Al contempo, Pelayo e Catalina affrontano nuove difficoltà quando la giovane rifiuta la proposta di matrimonio, facendo crollare i piani di Pelayo di allontanarla dal palazzo. Margarita, un’altra delle domestiche, osserva Pelayo mentre consegna del denaro al mago, alimentando ulteriori sospetti e tensioni. Tra segreti, complotti e sospetti, il futuro dei personaggi di La Promessa sembra sempre più incerto. Chi sarà il vero colpevole del misfatto dell’orologio? E riusciranno Cruz e Lorenzo a portare a termine il loro piano contro Curro? Le risposte a queste domande arriveranno nelle prossime puntate, e sicuramente non mancheranno sorprese.