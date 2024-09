Diletta Leotta, matrimonio già in crisi: Loris beccato a baciare un’altra donna | È amica di Diletta

Crisi per Diletta Leotta e Loris Karius: dopo neanche tre mesi dal matrimonio lui “bacia” un’altra donna. Nubi nere all’orizzonte.

Dovevano essere una delle coppie da sogno degli italiani, invece pare che non sarà così: il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius sembra essere in crisi neanche dopo tre mesi.

I due si erano detti “sì” a fine giugno in Sicilia, nella bellissima cornice di Vulcano. La cerimonia aveva chiamato a raccolta tanti amici, tra i quali molti VIP, e le foto del matrimonio avevano emozionato l’Italia intera.

La storia tra i due era nata con un colpo di fulmine e, come nella più bella delle favole, la passione li ha travolti come un fiume in piena, inarrestabile. Adesso però, a giudicare da ciò che è accaduto, quel fiume sembra essersi fermato.

Ma cosa è accaduto? Loris si è fatto prendere dalla passione per un’altra donna mente Diletta era impegnata? I fan della coppia stanno storcendo il naso di fronte alle foto che lo incastrano.

Diletta Leotta e Loris Karius

Fabrizio Corona lo aveva già anticipato: una premonizione terribile voleva che Diletta Leotta e Loris Karius entrassero in crisi poco dopo il matrimonio, e a quanto pare qualcosa sta effettivamente accadendo. I due si erano conosciuti tramite amici in comune e dopo pochi mesi di frequentazione avevano deciso di avere un figlio e successivamente di fare il grande passo.

Qualcuno aveva pensato che stessero bruciando le tappe e che forse dovevano essere più cauti, ma evidentemente per loro l’amore era sbocciato più forte che mai. Adesso però sembra proprio che Loris si sia preso una sbandata per un’altra donna, oltretutto un’amica di Diletta. I fan della coppia temono che stia per scoppiare il caos.

Aria di crisi

A lanciare la bomba è stato il settimanale GENTE che ha pubblicato alcune foto di Loris Karius e Michelle Hunziker fuori da un locale. I due sembrano essere molto in confidenza, tanto che Michelle lancia dei baci a Loris e in una foto i due sembrano abbracciarsi. Ciò che sta facendo insospettire di più è il gesto improvviso dell’ex portiere del Newcastle: non appena si accorge che c’è un fotografo, si allontana da Michelle. Colto sul fatto? Sembrerebbe proprio di sì.

Al momento la giovane coppia non ha commentato l’accaduto, ma tutti hanno trovato un po’ strano il comportamento dei due. Michelle Hunziker è amica di Diletta Leotta e qualcuno sostiene che anche con Loris Karius ci sia semplicemente un bel rapporto, ma molti non hanno visto di buon occhio questa vicinanza tra i due. Chissà se davvero gatta ci cova o se si tratta solo di una semplice amicizia.