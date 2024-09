Temptation Island, Federica ha mentito a tutti: arrivata la segnalazione che la inchioda | Adesso potrebbero farla fuori

Ennesimo sgarro da parte dei concorrenti di Temptation Island. Ora al centro del vortice c’è Federica e potrebbe persino uscire dal reality.

L’edizione invernale di Temptation Island è iniziata lo scorso 10 settembre e anche se sono passati pochi giorni dal suo esordio, il conduttore Filippo Bisciglia si è visto costretto a fare i conti con diverse segnalazioni che riguardano i concorrenti del reality più caldo di Canale 5. Sappiamo bene come Temptation Island sia sempre bombardato da svariate indiscrezioni, ma questa è davvero pesante.

Ogni volta che i partecipanti sgarrano in qualche modo, c’è sempre il rischio che vengano eliminati dal reality dicendo addio alla possibilità di portare a termine un’esperienza televisiva che conta parecchio. Temptation Island ha regole ferree riguardo alla partecipazione al programma e chi non rispetta i requisiti, se ne torna a casa.

Di recente è saltata fuori l’indiscrezione che vede la tentatrice Julia Roccuzzo come protagonista e alcune segnalazioni rivelate da utenti anonimi avevano svelato un dettaglio particolare sulla ragazza a Deianira Marzano. L’esperta di gossip era venuta a sapere che Julia sarebbe entrata a Temptation Island avendo un ragazzo che l’aspettava fuori ma lei aveva affermato di essere single.

Leggendo il regolamento del reality show, possiamo scoprire che le coppie partecipanti non devono essere sposate, possono convivere e non devono avere figli in comune. Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici, non ci sono regole specifiche sul fatto che debbano essere necessariamente single. Questo è a discrezione loro, quindi alla fine Julia non ha commesso nessun errore.

Nuova coppia

Dopo aver eclissato il presunto comportamento sbagliato (rivelatosi poi non errato) della tentatrice Julia, l’attenzione è stata rivolta ad un’altra concorrente di Temptation Island che avrebbe commesso un grave errore. Stiamo parlando di Federica Petagna, entrata nel reality show in coppia con Alfonso D’Apice, e del clamoroso sbaglio commesso che è stato subito scoperto e che rischia di farla eliminare definitivamente dalla trasmissione.

Federica e Alfonso stanno insieme da circa otto anni ma la ragazza non riusciva più a sopportare l’estrema gelosia che proviene dal suo ragazzo, così ha deciso di metterlo a prova a Temptation Island per capire se potevano andare avanti in questo modo oppure è necessario lasciarsi. Tra gli esempi di estrema gelosia di Alfonso, uno in particolare è stato tirato in ballo da un utente del web.

Nuova segnalazione

Stando alle parole di Federica nel video di presentazione per Temptation Island, la gelosia di Alfonso nei suoi confronti sfocia in ogni ambito della sua vita: dal trascorrere del tempo con le sue amiche all’indossare costumi da bagno sgambati. Questa sua gelosia stava per soffocare la ragazza, così Federica ha deciso di partecipare al reality. Restando fermi sul fatto che Alfonso non vuole che Federica indossi costumi sgambati, un’utente di X ha fatto notare uno scatto che smentisce i divieti di Alfonso.

Infatti, la didascalia a corredo del post afferma: “Ma Federica non aveva detto che non aveva mai messo costumi sgambati perché non glieli faceva mettere?”. Quindi, le cose sono due: o Federica ha mentito sull’estrema gelosia di Alfonso oppure lui non sa che la sua ragazza ha indossato un costume del genere. La verità si potrà scoprire solo continuando a guardare Temptation Island per vedere come andrà a finire tra i due.