Temptation Island, richiesti provvedimenti immediati: la tentatrice ha esagerato | Potrebbe perdere il lavoro

Superati i limiti da parte di una tentatrice di Temptation Island, le conseguenze potrebbero essere disastrose. Lavoro a rischio.

Il reality più caldo di Canale 5 riesce sempre ad attirare su di sé moltissima attenzione per via delle dinamiche tra i partecipanti e qualche volta capita di andare ben oltre i limiti concessi. Come in questo caso. Temptation Island Winter Edition è iniziato lo scorso 10 settembre e già si parla di scorrettezze e concorrenti a rischio eliminazione.

Questo reality show di Mediaset ha regole ben precise ma sembra che a volte gli isolano se ne dimentichino. In questi giorni stanno girando svariate voci su una tentatrice he avrebbe passato il limite e che, per questo motivo, rischierebbe anche di perdere il lavoro. Una presunta crisi che getterebbe nell’ombra il reality più caldo condotto da Filippo Bisciglia.

Tuttavia, chi sbaglia paga e sono stati richiesti dei provvedimenti repentini per rimediare a tale errore. Le indiscrezioni riguardanti tale tentatrice sono state divulgate da una delle maggiori esperti di gossip in circolazione al momento, vale a dire Deianira Marzano. I protagonisti di tale indiscrezione sono una tentatrice di questa edizione invernale e il suo presunto ragazzo.

Sappiamo bene come i partecipanti di Temptation Island devono rispettare le regole del programma per poter partecipare, pena l’eliminazione da esso. Infatti ora la posizione di questa ragazza sarebbe in bilico proprio per via di un comportamento che andrebbe contro le regole del reality.

Le tentatrice in questione

La tentatrice di cui Deianira Marzano sta divulgando l’indiscrezione del momento è Julia Roccuzzo e la questione centrale è che la ragazza sarebbe fidanzata fuori dal reality ma si comporta da single a Temptation Island. Julia è una ragazza di 27 anni, originaria di Enna, abita a Cuneo e fa la bodybuilder.

È entrata a Temptation Island come tentatrice ma alcuni utenti del web, che hanno voluto mantenere l’anonimato, hanno affermato che la Roccuzzo sarebbe fidanzata. La Marzano ha dichiarato che tra Julia e il suo presunto ragazzo ci sia una relazione stabile e che ci sarebbero anche le prove ma lui ha smentito tutto.

Le regole di Temptation Island

L’uomo in questione ha risposto a Deianira Marzano affermando che tra lui e Julia Roccuzzo ci sarebbe solo un’amicizia tra un uomo e una donna. Tuttavia, le indiscrezioni di alcuni utenti web anonimi hanno fatto sapere alla Marzano che sia Julia che l’uomo hanno cancellato tutte le loro foto di coppia dalle loro pagine social prima che la ventisettenne partisse per il reality.

Il regolamento di Temptation Island è molto chiaro: per chi vuole partecipare come coppia, i due non devono essere sposati ma possono convivere. Inoltre, la coppia non deve avere figli in comune. Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici, non è specificato che debbano essere per forza single. Questo è a discrezione dei diretti interessati quindi, per il momento, Julia Roccuzzo non ha commesso nessun’azione contro il reality show. Stare a vedere come si evolveranno gli eventi e cosa deciderà la redazione.