Chiara Ferragni, adesso non vuole più usare il cellulare: la sua vita devastata e il motivo allucinante | Era il suo strumento di lavoro

Smartphone nel dimenticatoio, Chiara Ferragni non lo usa più e i suoi follower sono allibiti. Non più lo strumento del suo lavoro.

La vita di Chiara Ferragni non è più come un tempo, fatta di sfavillio, miliardi di follower, viaggi pazzeschi, famiglia del mulino bianco e smartphone sempre a portata di mano. Adesso l’influencer ha ridimensionato la sua vita, dopo che è andata in pezzi a causa del Pandoro Gate scoppiato lo scorso dicembre.

Uno degli strumenti che hanno reso Chiara Ferragni chi è oggi è senza ombra di dubbio il suo smartphone. Come dice Johnny Depp in Sweeney Todd quando prende in mano nuovamente il rasoio da barbiere: “Finalmente! Il mio braccio è nuovamente intero!”, lo stesso vale per l’influencer con il suo cellulare. Per la Ferragni, il cellulare era una parte del suo braccio ormai inglobato ad esso.

Tuttavia, in questo momento della sua vita devastata dove molte cose sono cambiate sembra che lo smartphone non sia più tra le sue priorità maggiori. Malgrado questo piccolo strumento le abbia permesso di guadagnare una vagonata di soldi, adesso sembra che Chiara l’abbia lasciato cadere nel dimenticatoio.

I fan dell’imprenditrice si sono detti a dir poco scioccanti da questa sua scelta ma il motivo per il quale la Ferragni ha agito in questo modo è ancora più inaspettato e sorprendente. È come se fosse iniziata una nuova era per l’influencer, una sorta di Chiara Ferragni 2.0 che molla lo smartphone per un motivo pazzesco.

Addio cellulare

Nessuno avrebbe mai pensato che Chiara Ferragni potesse dire addio al suo smartphone, una sorta di prolungamento del suo braccio che l’ha accompagnata nella scalata verso il successo che è riuscita ad ottenere. Invece adesso sembra proprio che Chiara abbia detto basta e stia preferendo l’utilizzo di un altro strumento un po’ più datato.

L’influencer è tornata da poco tempo dalle sue vacanze estive che ha deciso di trascorrere insieme al suo amico Angelo Tropea in giro per le città di Budapest e Vienna. Proprio per questa rilassante occasione, la Ferragni ha deciso di mollare lo smartphone per uno strumento di simili dimensioni ma di tutt’altri tempi.

Si stava meglio quando si stava peggio

Che tu sia un’influencer o un postino, poco importa perché la smania di fotografare ogni singola cosa che ci circonda ha preso tutti. Ognuno di noi scatta foto ai piatti che mangiamo, al look scelto per un evento, ad un oggetto strano trovato per strada o al cielo con nuvole particolari. Insomma, tutti noi usiamo lo smartphone soprattutto come macchina fotografica ma c’è chi ha detto basta. Chiara Ferragni ha deciso di mollare la fotocamera ultra-HD del suo cellulare per riscoprire la gioia di immortalare i momenti più significativi con una vecchia fotocamera in perfetto stile anni ‘80/90.

Praticamente tutti sappiamo bene come questo strumento sia speciale perché rende ogni foto preziosa dato che non possiamo farne all’infinito perché il rullino è limitato. Così anche Chiara Ferragni ha preferito avere gli scatti della sua vacanza estiva con qualche piccola imperfezione comune a tutte le fotocamere che rendono le foto uniche e piene di sapero retrò e nostalgico, piuttosto che averli perfetti, pieni di ritocchi e filtri che lo smartphone ci spinge ad usare.